Justin Quiles ft. Natti Natasha, Farruko, Zion, Dalex y Lenny Tavárez - DJ No Pare [2019]

La música latina vive tiempos de colaboraciones masivas. La última: el equipo que ha conseguido reunir Justin Quiles para el remix de DJ No Pare. Una larga lista de estrellas del reguetón, Natti Natasha, Farruko, Zion, Dalex y Lenny Távarez, dan forma a este tema creado para desbancar a China, el gran triunfo latino del verano.

DJ No Pare remix tiene solo tres días de vida y ya ha superado los 9 millones de reproducciones en YouTube. Además lleva todo el fin de semana acaparando las tendencias de la plataforma en España, actualmente se sitúa en el número 6.

Natti Natasha aporta la mayoría del peso de la canción que promete convertirse en un gran pelotazo en los próximos días. La dominicana hace gala de su propio estilo para otorgarle al remix ese toque distinto que necesitaba.

Otro de los favoritos del público es Lenny Tavárez. El puertorriqueño lleva muchos años en esto, antes con el dúo Dyland & Lenny y desde 2013 en solitario pero, el 2019 le está trayendo muchas alegrías a nivel profesional. Ha demostrado tener un gran ojo a la hora de escoger las colaboraciones en las que participar, solo hay que ver el éxito de Pa Mí Remix o Cuaderno.

De hecho, Cuaderno es el gran hit de Dalex, también presente en este remix. Dalex todavía está recogiendo los frutos de Climaxxx, su primer álbum de estudio lanzado este mayo de 2019.

Farruko y Zion no necesitan presentación pero Justin Quiles, tal vez sea uno de los reguetoneros más infravalorados del panorama. Su nombre se cuela hasta tres veces en el top 100 de ventas de singles en España y es experto en crear o participar en temazos con gran repercusión como el repetitivo Cristina (junto a Maffio, Nacho y Shelow Shaq).

DJ No Pare tiene todos los elementos para triunfar, incluso los propios artistas hacen referencia a sus canciones más sonadas; Natti nos advierte de que no es una Criminal y Farruko quiere pedirse Otro Trago.

Sin duda, ha sido creada con la pretensión de desbancar a China, solo hay que leer los comentarios del videoclip para darse cuenta de que el público no ha tardado en compararlas. No les quitamos mérito pero es una aspiración difícil, sino imposible, sobre todo porque DJ No Pare no cuenta con la presencia del todopoderoso Daddy Yankee.