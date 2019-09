¿‘Yo x ti, tú x mí’ te suena tropical? Sí: el Guincho is in da house

Para cualquiera que haya seguido la carrera de El Guincho la incidencia de su sonido en el nuevo hit de Rosalía Yo x ti, tú x mí es más que tangible. Encontramos aquí una marimba que nos lleva a su single Bombay, a su disco Alegranza, y a un Guincho que, en realidad, siempre estuvo ahí.

Pablo Díaz-Reixa tiene Las Palmas de Gran Canaria en la sangre y en su DNI. Quizás sea de ahí de donde viene el aura tropical de todo lo que toca. Para muestra, todo aquello en lo que está o ha estado involucrado desde que comenzara a tocar y a formar bandas en Barcelona, allá por mediados de los dosmiles. Coconot, Orquesta de la Muerte y Dead Man on Campus son las formaciones que le vieron crecer como percusionista, voz y cerebro y corazón de proyectos musicales.

Hasta que se puso por su cuenta como El Guincho y publicó primero Folías en 2006, y luego Alegranza en 2007, el disco con el que lo petaría. Una sucesión de canciones enérgicas, tropicales, afrobeat, dub, explosivas, bailongas, con ese algo del pop y ese otro algo del house... Una personalísima colección en la que mostraba su maestría con los samples y que le valió su consagración en los festivales más importantes de la piel de toro (allá por 2008, cuando no había tantísimos festivales y el Primavera Sound, el Sónar y el FIB eran auténticas joyas de autor), alabanzas por parte de la sacrosanta web Pitchfork (¡fue Best New Album en 2008!), e incluso la edición de su disco en el mercado internacional. El Animal Collective de Barcelona, le llamaban por ahí.

Eran los tiempos en los que Myspace era Myspace, en los que vivíamos enganchados a Fotolog (aunque todo el mundo empezaba a hacerse un Facebook) y en los que los sonidos tropicales de El Guincho recibieron la atención que se merecen. No contento con su prolífica y exitosa mano creadora, en esa etapa colabora con Albaialeix y Extraperlo. Fueron sus primeros escarceos con la producción, oficio que ahora le ubica en el punto de mira a nivel mundial por su trabajo con Rosalía.

Una carrera con altura

Fusión, mixtura y destellos tropicales quedaron desde entonces y para siempre como santo y seña de un artista prolífico y que ha demostrado ir sobrado de ideas y de sabiduría para ejecutarlas. Tras el éxito de Alegranza sacó Pop Negro en 2010. Fórmulas tropicales pasadas por la batidora de sonidos de los 80 y un cierto aire vintage. Algo que compartía con uno de los mencionados grupos que "apadrinaba" entretanto y por entonces: Extraperlo.

Pop Negro será para mucha gente recordado por la incombustible Bombay, con cuyo videoclip además nos conquistaría para siempre. Fue una de las primeras veces que pudimos ver a la productora Canadá en acción, ¡casi nada! Huelga decir que Canadá son los responsables de los vídeos de Malamente y Pienso en tu mirá, con los que Rosalía literalmente arrasó en 2018.

La siguiente referencia fue en 2016, Hiperasia. Un disco que iba mucho más allá de cualquier cosa preexistente y que estaba concebido como un artefacto wearable: las pulseras fitness y la marca de ropa Wellness, que hasta ganó el premio de la Samsung EGO Innovation Project en la Mercedes-Benz Fashion Week de 2017. Una genialidad, en resumen. El autotune hacía aquí su acto de presencia de forma protagonista, y la experimentación y la inteligencia de este genio salían de nuevo a la palestra con una rotundidad pasmosa.

Para la creación de Hiperasia, según contó El Guincho, se inspiró en Björk. Y es que poco antes de idearlo trabajó con la islandesa mano a mano en la composición y grabación de canciones. Björk se había quedado prendada de su Pop Negro.

Tiempo después de su nominación a los Grammy Latinos por el videoclip de Comix, El Guincho se embarcaba en la aventura con Rosalía. Un viaje en el que le hemos visto (literal y figuradamente) desde el principio: en aquella presentación mundial del disco El mal querer en la madrileña plaza de Colón allí estaba El Guincho al fondo del set de coreografías, voz y efectos, dándole a la percusión en vivo. Ahí le hemos visto en el clip de Con Altura (ganador de un MTV Video Music Award), como capitán del avión (casi nada) y con su voz compartiendo protagonismo con la de Rosalía y J. Balvin.

'Yo x ti tú x mí' y el tropicalismo

Dicho lo cual, tenía que llegar el momento tropical marca de la casa de El Guincho a la música de Rosalía. Son amigos, comparten procesos creativos, y se admiran el uno al otro. ¿Qué puede fallar? Nada.

Y lo bien que suena este toque Díaz-Reixa en la canción de Rosalía con Ozuna... Haz la prueba: ponte el disco Alegranza y luego escucha Yo x ti tú x mí. Esa marimba un poco metálico, un poco tropical, un poco vintage, un poco digital pero a la vez orgánica... Se nota, se siente, El Guincho está presente. Y seguiremos con atención sus andanzas porque nunca dejará de sorprendernos.