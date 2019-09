FKA Twigs feat Future - Holy Terrain [2019]

Si hace poco FKA Twigs confesaba que Magdalene, su segundo disco, vería la luz este otoño, ayer la artista desvelaba la portada del mismo y anunciaba la fecha exacta del lanzamiento: 25 de octubre de 2019. Y lo hacía el mismo día que publicaba el segundo single de adelanto del álbum: Holly Terrain, una canción en la que han participado Future, Skrillex y Jack Antonoff, que llegaba además acompañada de un hipnótico videoclip.

En su nuevo audiovisual la cantante y bailarina se baja de su icónica barra para demostrar que sabe ser igual de sensual y magnética moviéndose con los pies sobre la tierra y un amplio desierto como escenario y pista de baile. La estética del videoclip lleva la seña distintiva del grupo Object&Animal, del que forman parte artistas como Diana Kunst (que está detrás de algunos de los videoclips más aclamados de Rosalía, Madonna o C.Tangana) o Nick Walker, quien también aparece en los créditos de dirección de Holly Terrain.

Una de las escenas del nuevo videoclip de FKA Twigs 'Holly Terrain' / Captura de pantalla

A pesar de tratarse de una colaboración, la presencia tanto del rapero como del conocido DJ y productor de Dupstep pasa casi desapercibida, dejándole todo el protagonismo a la voz de Twigs, que recuerda a la versión más diabólica e irresistible del canto de las sirenas.

En una reciente entrevista con i-D Vice la artista relató como le propuso a Future que formase parte de este tema: "Le envié el disco, le llamé y le dije: ‘mira, Future… esto es de lo que habla mi álbum. Es un disco realmente empoderante, sensible, con mucha energía femenina, y esta es probablemente la canción más divertida del mismo, pero todavía necesito contenido lírico’. Y él dijo ‘vale, lo tengo’. Y su verso es hermoso. Habla de sus caídas como hombre; de cómo se lamenta y pide redención. Me encanta el Future triste. Me encanta cuando se pone emo, cuando se expresa. Es tan hermoso cuando se abre”.

A través de Instagram, Tahliah Debrett Barnett ha ido anunciando los últimos detalles que rodean a la publicación de Magdalene: la imagen de portada del álbum, obra del artista Mathew Stone; la gira que sucederá a la publicación y que, de momento, tiene previstas fechas tanto en EE.UU como en Europa; y el tracklist del disco, que os detallamos a continuación.