Jennifer Lopez y su repaso a las mejores coreografías musicales en 4 minutos

Jennifer Lopez está viviendo un 2019 de lo más variado combinando sus éxitos musicales con su nuevo papel cinematográfico y copando titulares por rumores y virales que mantienen fijos los focos de la actualidad en ella.

A sus 50 años JLo se mueve como si de una veinteañera se tratara. De hecho, para la preparación de su próxima película, en la que compartirá pantalla con Cardi B, ha tenido que formarse en la disciplina de pole dance. En sus vídeos ha demostrado en infinidad de ocasiones que el baile es uno de sus talentos, como en El Anillo, Waiting for tonight o I'm Into you.

Mucho más allá de su talento con el micrófono, la cantante bien podría ganarse la vida sobre el escenario, ¡pero bailando! Y es que cuando lo hace, además de en sus videoclips, se vuelve viral. J Lo junto a Jimmy Fallon ha creado en 4 minutos un repaso a las mejores coreografías musicales de la historia.

Una puesta en escena brillante por parte del equipo de The Tonight Show starring Jimmy Fallon que acompaña a la intérprete sin desentonar en absoluto en ninguna de las coreografías.

Sobre la selección de los bailes históricos seguro que podríamos abrir un debate de por qué han incluido unas canciones y no otras. Probablemente a muchos de nosotros nos falten algunos clásicos pero imprescindibles como U can't touch this (MC Hammer), La Macarena (Los del Río), Oops I did it again (Britney Spears), Single ladies (Beyoncé), Chandelier (Sia), Wrecking ball (Miley Cyrus), Bad romance (Lady Gaga), Gangnam Style (PSY), In my feelings (Drake), Señorita (Shawn Mendes y Camila Cabello) o I wanna dance with somebody (Whitney Houston).

Si aún no habéis visto The History of Music Video Dancing no os lo perdáis. No hay que descartar que J Lo lo incorpore a su It's my party: The Live celebration, el tour con el que celebra sus 20 años de carrera musical desde el debut de On the 6.

Aunque lo más probable es que si tuviera que hacer otra espectacular coreografía lo haría en la Super Bowl 2020 en cuyo intermedio su nombre está sonando con mucha fuerza. La artista confesó que estaría más que dispuseta a actuar durante el descanso de esta competición, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Florida. "Jennifer y la NFL han estado en negociaciones durante un tiempo, pero hay muchos factores que intervienen en el acuerdo antes de que se haga oficial".