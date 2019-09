Aunque ahora ande levantando pasiones y llenando estadios, parece que fue ayer cuando un debutante Shawn Mendes lanzaba al mercado Handwritten. El artista, recién venido de Vine, lanzaba al mundo su primer disco con un nombre entre los créditos que brillaba de manera especial: Camila Cabello.

Una de las integrantes por aquel entonces de la girlband Fifth Harmony se adentraba en una carrera en solitario de la que, por supuesto, no tenía ni idea de lo lejos que le haría llegar. Pero los primeros trazos de su éxito llegaron con la colaboración que les ha llevado a lo más alto de las listas de éxitos -y que ahora cumple su tercera semana consecutiva en la lista de LOS40-.

Porque hay gente que no recuerda que antes del apasionado Señorita vino I Know What You Did Last Summer, un éxito pop que poco tiene que ver con la melodía latina que te clava el "I love it when you call me Señorita" que hemos estado escuchando durante el verano. ¿No te acuerdas? Refréscate la memoria:

5 años, misma química: Así han cambiado Shawn Mendes y Camila Cabello desde su primera colaboración hasta ‘Señorita’

Camila y Shawn, de 18 de 17 años respectivamente, se daban cita en ese tema co-escrito por ambos -entre otros compositores- que surgió en el backstage del Tour 1989 de Taylor Swift en la que Mendes era telonero y Camila era una de las invitadas sorpresa.

El video, lanzado tras la reedición de su disco, fue toda una revelación para ambos y consiguió alcanzar el top 20 de Billboard. Incluso hicieron promo juntos, llegando a actuar en algunos de los programas más vistos de EEUU:

Una Camila con la cara más aniñada y un Shawn más bajito que el que conocemos ahora compartían escenarios allá donde iban -con sus respectivos rumores de pareja, por supuesto-. El bombazo que supuso el single no era nada nuevo para ninguno de los dos, que gozaban de éxito en listas con sus respectivos proyectos, pero sí sentó las bases de una química en pantalla que hemos podido comprobar 5 años después.

Sin ninguna duda, ambos artistas han crecido dentro y fuera del escenario; y a diferencia del videoclip de su primera colaboración han conseguido llegar a estar juntos de nuevo -literalmente-. ¿Se animarán a rememorar I know what you did last summer ahora que pasan más tiempo juntos? De momento, toca disfrutar con la etapa Señorita, que viendo todo lo que han conseguido quizá no sea la última. Porque no hay dos sin tres, ¿no?