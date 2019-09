¿Por qué Lizzo se ha convertido en toda una revelación últimamente?

Cuando una artista empieza a sonar de manera habitual en Estados Unidos y las celebs le muestran su apoyo públicamente, es fácil adivinar que más pronto que tarde acabará convertida en una estrella internacional. Pues bien, uno de esos últimos casos es el de Lizzo.

La rapera estadounidense tiene 31 años y aunque su álbum debut es de 2013, no es hasta este 2019 cuando ha empezado a causar furor con el que ya es su tercer disco, Cuz I love you. Hay dos canciones que no han parado de sonar en su país y se han convertido en una especie de himno: Truth hurts (que ha sido nº1) y Juice.

Abanderada del body positive

¿Y a quién representa esta mujer? A las que apoyan la tendencia de body positive que cada vez está más presente en nuestro día a día. Ella tiene un claro sobrepeso que, ni de lejos, le ha generado ningún tipo de complejo. Más bien lo contrario, ha sabido aceptarlo y se siente orgullosa de cómo es. Se llama a sí misma ‘fat bitch’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizzo (@lizzobeeating) el 5 Sep, 2019 a las 8:31 PDT

Ahora que el mundo de la moda se ha abierto a la diversidad y la aceptación de todo tipo de cuerpos se ha convertido en una especie de proclama, ella es una buena abanderada. Se siente sexy y lo demuestra con sus continuos posados en lencería o bañador.

Principios complicados

Pero no lo ha tenido fácil. Cuando murió su padre, hace diez años, se quedó sin casa y en alguna ocasión ha confesado que le tocó dormir en el suelo de alguno de sus músicos, en el coche o en el estudio. Incluso llegó a colarse en un gimnasio para poder ducharse.

Ahora, las cosas son bien diferentes. Se ha convertido en una auténtica estrella y referente para muchas mujeres, especialmente las afroamericanas. Una cultura en auge gracias a la dedicación y exposición de mujeres como Beyoncé que han luchado por su reivindicación y Lizzo se apunta a esa lucha.

¿Futura presidenta de EE.UU.?

De hecho, eso de reivindicar se le da bien y de ahí que esté de algún modo ligada a la política. En su tema Like a girl dice algo así como: “Me levanté sintiendo que debería postularme a presidente. Y aunque no hay precedentes, quiero cambiar el mensaje”.

Y no se ha quedado en cantar este tipo de letras. Hace cinco meses anunció su candidatura en Austin.

Barack Obama aseguró en redes que se había pasado el verano escuchando Juice que trata sobre “brillar y hacer que los demás brillen”. También Hillary Clinton compartió en twitter un fragmento de Truth hurts.

Sin pelos en la lengua

Tiene la autoestima muy alta y eso le permite hacer y decir lo que le viene en gana. Y no se corta un pelo. En una entrevista con Cosmopolitan aseguró que no le importaría ser concursante de un dating show muy célebre en Estados Unidos llamado The Bachelorette.

Eso sí, ponía sus condiciones: “Los hombres tendrían que estar desnudos y alimentarme con uvas. Además, sería obligatorio que me comiesen el coño al menos una vez en toda la temporada y eso tendría que ser grabado. Podrían poner las imágenes borrosas, pero quiero que la gente lo sepa. Los niños tienen que aprender algún día”.

De cine

Su fama no hace más que aumentar cada día y parte de culpa la tiene también su incursión en el cine. Acaba de estrenar en su país Hustlers, la peli sobre bailarinas de striptease en la que también salen Jennifer Lopez y Cardi B.

La peli se ha colado en el nº1 de las más vistas en Estados Unidos en la semana de su estreno y hay quien baraja su nombre para una posible nominación a los Oscar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizzo (@lizzobeeating) el 13 Sep, 2019 a las 8:17 PDT

Ídolo de Rihanna

Una de las cantantes que se ha rendido a sus encantos es Rihanna. No había más que ver cómo la ovacionó durante su actuación en los últimos Bet Awards.

De hecho, durante la presentación de su colección de Fenty llegó a asegurar que le encantaría colaborar con ella. Que si lo propusiera, lo haría mañana mismo.

Amante de la flauta

Pasó años estudiando la flauta clásica y la adora. De hecho, es fácil escucharla en sus canciones. Llegó a bautizar a este instrumento como Sasha, en honor a Sasha Fierce, alter ego de Beyoncé.

Nos queda mucho por descubrir de esta artista que tiene todas las papeletas para ser un ídolo mundial.