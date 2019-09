Miley Cyrus y Rosé de BLACKPINK podrían tener algo entre manos

No hay día que Miley Cyrus no sea noticia. La artista estadounidense lanzó el pasado viernes Don’t Call Me Angel junto a Ariana Grande y Lana Del Rey, una de las colaboraciones más esperadas de este año (no todos los días se unen tres grandes divas para cantar). Pues bien, parece que la intérprete de Malibu podría colaborar con otra de las artistas del momento: una de las chicas más solicitadas del K Pop.

¿Sabéis de quién se trata? Nada más y nada menos que de Rosé, una de las integrantes de BLACKPINK. Los rumores han comenzado tras que la integrante de la girl band subiese una imagen a su cuenta de Instagram del tema Slide Away, uno de los últimos lanzamientos de Cyrus.

Pocos minutos después y para alegría de los seguidores de ambas cantantes, Miley comenzó a seguir a Rosé y reposteó la historia que había compartido. Como en la industria musical muchas veces este tipo de mensajes quieren decir algo, los fans ya han empezado a pensar que estas dos tienen algo entre manos.

¿Y qué es lo primero que se viene a la cabeza? Pues nada más y nada menos que un nuevo single. Teniendo en cuenta que las chicas de BLACKPINK ya han trabajado con artistas pop anglosajonas como Dua Lipa en Kiss and Make Up, no sería ninguna sorpresa que Rosé quisiese lanzar tema con Cyrus.

Pero Miley Cyrus no es la única cantante occidental con la que BLACKPINK ha sido relacionada últimamente. Tras que se conociesen en el Coachella, comenzaron a salir fuertes rumores sobre una posible colaboración entre Ariana Grande y la girl band. Además, los seguidores de ambas artistas llevan tiempo pidiendo este featuring desde hace meses.

Estamos seguros que, colaboren con quien colabores, las chicas de BLACKPINK seguirán triunfando allá por donde pasen.