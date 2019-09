Lady Gaga se convierte en la DJ de la fiesta de lanzamiento de su línea cosmética

El pasado mes de julio Lady Gaga lanzó su línea de cosmética, Haus Laboratories. Entre sus logros estaba convertirse en la primera marca de belleza que se vendía, exclusivamente, a través de Amazon.

Los pedidos se multiplicaron y ahora han empezado a enviarse y eso, clara está, bien merecía una fiesta en la que, además, se han presentado algunos nuevos productos, como las pegatinas y los eyeliners que tan a menudo a utilizado Sarah Tanno, la maquilladora de la cantante.

Ambas demostraron el cariño que se tienen en esta fiesta que nos devolvió a la Lady Gaga de su época más exagerada. Se puso un mono largo de Kaimin, de encaje semitransparente con volantes de tul en bajo y puños, de su colección primavera/verano 2020. Un look total black que ha completado con un corset de cuero de Zana Bayne. Luego lo cambió todo por un vestido.

Lady Gaga con Sarah Tanno, su maquilladora y diseñadora de Haus Laboratories. / Kevin Mazur/Getty Images for Haus Laboratories

Y teniendo en cuenta el motivo de la fiesta, no podía faltar un estilismo beauty acorde. Melena rubia a lo Donatella Versace y eyeliner negro muy marcado y grueso que ya hemos podido comprobar en la New York Fashion Week, que es tendencia.

Después de la presentación oficial hubo after party y Lady Gaga no dudó en plantarse los cascos y ejercer, no sólo de anfitriona, sino también de DJ.

/ Kevin Mazur/Getty Images for Haus Laboratories

De esta manera, la cantante se une a la lista de celebs que prueban como empresarias en este mercado. El clan Kardashian o la misma Rihanna le deben parte de su fortuna a esta industria.

Lady Gaga explicó que el maquillaje había cambiado su vida cuando de pequeña la llamaban fea y descubrió las posibilidades de cambio que daba. Eso, unido a las historias de sus fans sobre el bullying, la animaron a crear esta marca con la que pretende ayudar, especialmente, a la comunidad LGTBi.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lady Gaga (@ladygaga) el 16 Sep, 2019 a las 11:39 PDT

Sin duda, se ha convertido en la mejor modelo de sus propios productos. Ahora, todos podemos ser un poco más Lady Gaga.