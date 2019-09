Estos actores y actrices saben cantar muy, pero que muy bien…

El mundo está muy mal repartido. Es una realidad. Sino, ¿por qué existen artistas multidisciplinares que se les da bien todo? Y cuando decimos todo, es TODO. Sólo hay ver cuántos actores y actrices, además de actuar, saben cantar como profesionales. Seguramente que ya conoces los talentos ocultos de algunos de ellos, pero repasamos nuestros favoritos porque alguno se te ha podido pasar.

Emma Stone

Empezamos por una facilita. La actriz ganadora de un Óscar, un BAFTA, un SAG y un Globo de Oro —sí, has leído bien y sí, nosotros también la odiamos— nos demostró su talento cantando y bailando en La La Land (2016), pero mucho antes nos mostró su faceta musical y nos deleitó con grandes momentazos como su actuación interpretando I'm a bitch, I'm a lover de Meredith Brooks en un talent show cuando era adolescente —y claramente los 2000 habían hecho mella en sus estilismos— o la divertida escena de Pocketful Of Sunshine en la película Easy A.

Ryan Gosling

Seguimos con un actor que fácilmente te viene a la memoria cuando hablamos de cantar, pero que nunca está de más recordar. Sobre todo si cantó con Justin Timberlake, Britney Spears o Christina Aguilera en Mickey Mouse Club, ¿a qué no? Su cara de pillo y su ceja levantada le siguen acompañando aunque, evidentemente, su voz ha cambiado un poco..

Los niños de Stranger Things

Nunca un casting de una serie ha sido tan bestial como el de Stranger Things. Seis niños prodigio que no solo son grandes actores, sino que derrochan carisma dentro y fuera de la pantalla, pero que además... ¡saben cantar! Imposible que no venga a nuestra memoria el numerazo que se marcaron Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb Maclaughlin y Noah Schnapp en The Late Late Show con James Corden. De hecho, Finn (Mike en la ficción) tiene su propia banda desde 2017 conocida como Calpurnia y nuestro adorado Dustin (Gaten en la vida real) nos cautivó en la obra de teatro de Los Miserables.

Y las chicas no se quedan atrás, la protagonista, Millie Bobby Brown —o como todos la conocemos, Eleven— nos dejó boquiabiertos con su rap en el programa de Jimmy Fallon; mientras que Sadie Sink, quizás la menos conocida, no sólo sabe cantar sino que se atreve con el solo Tomorrow del musical Annie.

Dylan Minnette

El protagonista de 13 reasons why es más extrovertido que en la pequeña pantalla y tiene su propio grupo de música. En Wallows, así se llama la banda, Dylan es el vocalista y además toca la guitarra junto a sus amigos Cole Preston y Branden Lemasters. Hace dos años lanzaron su primer single, Pleasers, donde mezclan toques de punk y rock.

Álvaro Rico

Hace nada se estrenó la segunda temporada de Élite, pero lo que quizás no sabías es que a Álvaro Rico no se le da nada mal cantar. En en el canal de YouTube de la serie, subieron un vídeo donde Polo canta "Todo un poco regular", donde resume a la perfección cómo acabó su personaje en la serie. Aquí nuestro llamamiento público a Netflix para que compongan una nueva canción sobre esta temporada.

Ignacio Montes

El actor que interpreta el personaje de Dimas, el mayordomo de Tamar Novas en Alta Mar, también tiene un talento musical (casi) oculto. Han pasado ya seis años, pero internet siempre recuerda e Ignacio demostró en numerosos capítulos su don musical en la serie de Antena 3, Vive cantando, donde compartía pantalla con una jovencísima Ana Mena.

Camila Mendes

Aunque en pocas ocasiones, la actriz de 25 años ha demostrado en la serie Riverdale su gran talento vocal. En su club clandestino La Bonne Nuit ha protagonizado algunas de las mejores actuaciones como Maybe this time o Eres tú, donde se atrevió con una canción totalmente en castellano. Su compañero de reparto KJ Apa, también ha cantado y tocado la guitarra en numerosas ocasiones y, en su caso, ha llevado su pasión por la música fuera de la pantalla con su grupo Good Time Boys.

Zendaya

La protagonista de Euphoria no solo sabe bailar como demostró durante años en la serie infantil Shake It Up junto a Bella Thorne, sino que también sabe cantar (¡y cómo!). Nuestra performance favorita es la versión acústica de Replay. No se necesita más para disfrutar de su voz.

Gwyneth Paltrow

La eterna musa de los años 90 nos sorprendió en la serie Glee con su faceta como cantante, en la que interpretaba a una profesora sustituta de castellano y que se marcaba unos bailes de vez en cuando con el profesor Schuester. Su entrada triunfal a ritmo de Forget You y una pandereta nunca será olvidada, mientras que en Coming Home mostró su lado más country, ever.

Tom Hiddleston

El actor que da vida a Loki en Thor y exnovio de Taylor Swift también se atrevió con el country en la película I Saw The Light sobre la debacle del cantautor estadounidense Hank Williams. A pesar de ser británico, interpretó a la leyenda del country junto a la también actriz de la saga Marvel, Elizabeth Olsen.

Leighton Meester

Queen B —con permiso de Beyoncé— no sólo se dedicó a protagonizar la serie adolescente más popular de la década y de la que pronto se estrenará su esperado reboot, sino que también pudo sacar tiempo para su single Somebody To Love con exceso de maquillaje, permanente y Robin Thicke, incluidos. Algunas de sus canciones se incluyeron en la banda sonora de Gossip Girl, cosa que no pasó con Taylor Momsen, lo que evidentemente creó fricciones en el set —como nos gusta un buen salseo—.

Tom Felton

El actor que dio vida a Draco Malfoy en la saga de Harry Potter —y que amamos y odiamos a partes iguales— protagoniza una de las escenas más rocambolescas del ranking. Hace dos años se le pudo ver cantando por las calles de la ciudad de Praga como un músico callejero, sin que los transehúntes le reconocieran. ¿Lo harías tú?