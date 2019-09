Moda made in Spain: Las firmas españolas que visten a tus cantantes favoritos

Estamos siendo testigos de un idilio amoroso entre la moda y la música, y nuestros diseñadores no se han querido quedar atrás. Repasamos las ocho marcas que se esconden tras los looks de nombres como Rosalía, Bad Gyal o Lady Gaga.

1. CÉLIAvalverde

La última en formar parte del squad #CÉvalGIRLS ha sido la cantante Katy Perry. Su estilista se enamoró de un vestido semitransparante de flores que encontró en la cuenta de Instagram de la diseñadora y lo acabó escogiendo para la escena final del videoclip Never Really Over. La artista californiana se une así a otros nombres como los de Dua Lipa, Delaporte, Amaia Romero, que lució un despampanante vestido negro de tul en la gala de los Goya, o Rosalía que escogió a CÉLIAvalverde junto a otros creadores españoles en el vídeo de su quinto single, De aquí no sales.

Katy Perry en Never Really Over / Cortesía CÉLIAvalverde

2. Dominnico

Domingo Rodríguez ya es conocido por ser uno de los grandes talentos de la moda española, pero también por enamorar a artistas nacionales e internacionales. El día que vistió a Lady Gaga siempre será un hito en su carrera, desde entonces el mundo del espectáculo siempre le ha acompañado. Rita Ora, Anitta, Doja Cat, Aitana Ocaña, Sweet California y, por supuesto, su principal embajadora: Rosalía. El diseñador alicantino ha creado —junto a Pilar Vila, la hermana de la cantante de Malamente— un gran número de piezas para la gira de El Mal Querer, que acabará el 10 de diciembre con su actuación en Madrid.

Rosalía vestida de Dominnico / Cortesía Dominnico

3. Juan Vidal

Rosalía, gran embajadora de la moda española, eligió un vestido de inspiración oriental del diseñador alicantino para asistir a la ceremonia de los Goya. No obstante, su relación con la música ha ido más allá de vestir a artistas en momentos puntuales, sino que este año ejerció por primera vez en el videoclip Otro Lugar. Para esta pieza, diseñó una colección cápsula en exclusiva y un gran número de looks como los que viste la cantante Paula Cendejas, la nueva sensación del pop español.

Paula Cendejas y Alizzz / Larios Otro Lugar

4. ManéMané

Miguel Becer se ha convertido, sin lugar a dudas, en el diseñador fetiche de muchos de nuestros artistas favoritos. Sus diseños han sabido conectar a la perfección con el momento que la música está viviendo actualmente. Sus diseños urbanos y contemporáneos —por supuesto sus míticas gafas de sol irregulares que también han llevado divas como Kim Kardashian o Lindsay Lohan— han enamorado a Bad Bunny, Solange Knowles, La Zowi, María Escarmiento... ¡y la lista continúa!

Ver esta publicación en Instagram @badbunnypr in @manemanestudio 💙🕶💙🕶💙🕶💙 Una publicación compartida de MANÉMANÉ (@manemanestudio) el 23 Jun, 2019 a las 8:29 PDT

5. Maria Ke Fisherman

Sus creaciones son solo aptas para artistas descarados, que se atreven con todo y que encuentran en la moda un modo de expresión. Yung Beef, La Zowi, Ciara, Katy Perry o Eva Ruiz son solo algunos de los cantantes que María Lemus y Víctor Alonso han podido vestir. Sin embargo, su mejor embajadora siempre será Miley Cyrus, pero no cualquier Miley, la Miley Cyrus de 2014 —tras su primera ruptura con Liam Hemsworth— y que nos dejó grandes éxitos como Wrecking Ball, pero también grandes, sexys y osados estilismos.

6. Moisés Nieto

No hay duda de que la musa de este diseñador tiene nombre propio: Zahara. La intérprete de Con las ganas siempre recurre a su fiel amigo de la infancia a la hora de vestirse tanto fuera como sobre el escenario. Al pensar en este dúo ubetense irremediablemente nos viene a la memoria el traje disco, brillante, fucsia y con flecos, protagonista del vídeo Hoy la bestia cena en casa. Pero Moisés Nieto no sólo diseñó para ella el look estrella de este single, sino que creó todo el vestuario de para la gira de su último disco, Astronauta, que ha llevado a los mejores festivales de este verano.

7. Outsiders Division

Les Enfants Terribles de la moda —Alberto Perancho, Alejandro Gallifa y David Méndez Alonso— han seducido a muchos cantantes del panorama español. Su carácter irreverente, su explosivo universo cromático y su espíritu optimista ha encajado a la perfección con artistas como Natalia Lacunza, que eligió un divertido sombrero de pescador para la portada de su nuevo disco; Putochinomaricón, que llegó incluso a desfilar para ellos en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid o Don Patricio, que podremos ver en su próximo videoclip. Aunque el caso más reciente ha sido el del grupo Cupido y su videoclip Autoestima con Lola Índigo y Alizzz, donde toda ropa que aparece pertenece a la marca.

C Tangana / Outsiders

8. Palomo Spain

No podría faltar en esta lista nuestro diseñador con mayor proyección internacional. Hablar de Palomo Spain y música es hablar de leyendas como Beyoncé, que escogió uno de sus diseños para presenta a sus bebés con una foto en Instagram que dio la vuelta al mundo; es hablar de una renovada Miley Cyrus en el videoclip de Malibu o de la gran Madonna en su vídeo Medellín, donde comparte pantalla y canción con Maluma.