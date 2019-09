Isa P presenta en directo ‘Ahora estoy mejor’: “la próxima vez haré playback”

El jueves 19 de septiembre el Teatro Kapital, templo de la fiesta madrileña, fue testigo de la presentación de Isa P como cantante. La hija de Isabel Pantoja cerró las siete plantas de la discoteca para los medios de comunicación y para un puñado de amigos que podríamos contar con los dedos de dos manos.

Tras el correspondiente photocall y casi una hora después de lo previsto, Isa P aparecía dispuesta a comerse el escenario. Ahora estoy mejor comenzaba a sonar en la discoteca más importante de la capital. Un auténtico sueño para ella. Pero no, lamentablemente, no estábamos soñando. Aquello era más real de lo que nunca debió ser.

Isa P jugaba a ser artista. Acompañada de dos de sus bailarinas que también son amigas suyas, un dato que explica muchas cosas, comenzó a cantar completamente en directo Ahora estoy mejor a la vez que realizaba la complicadísima coreografía y hacía ese twerking que ya se ha convertido en su seña de identidad.

La Reina del Hielo (ahora sabemos que fueron los amigos de Omar Montes quienes le sugirieron que matara a Frozen) finalizaba esta primera actuación entre aplausos y risas, a partes iguales. Y entonces el show llegó al punto que esperaba toda la prensa del corazón allí presente. Isa P les daba el mayor de los titulares. "Gracias a todos lo que habéis venido y también a los que no están...", su voz se quebró y abandonó el escenario entre lágrimas. La pobre Isa había reservado el palco para su familia pero, allí no había nadie.

Las bailarinas apoyan a Isa tras su momento de bajón / Europa Press Entertainment / Getty

Tras este pequeño percance fruto de los nervios (la chica estaba hecha un flan), volvió a subir al escenario para hacer una especie de versión acústica de Ahora estoy mejor. Ahora sí enchufó el autotune al máximo y abandonó el baile tratando de crear un ambiente íntimo. Pero el intento fue en vano. Isa P se presentaba como reguetonera pero ya que estábamos allí aprovechó para coquetear con las baladas. Porque sí, porque se lo puede permitir.

Después de presenciar una de las actuaciones más surrealistas de mi vida, respondió algunas preguntas para LOS40. Queríamos conocer sus referentes musicales, aquellos artistas que le inspiraron para crear esta canción. "La canción estaba hecha ya. Le metí una parte de trap porque me gusta la música que hace Anuel AA. Pero este trap no está inspirado en Anuel porque él hace un trap muy duro, con otro vocabulario que no podría poner en mi canción porque es muy romántica para eso", declaraba Isa P.

Isa P: "voy a segui con esta canción pero no voy a seguir a largo plazo" / Europa Press Entertainment / Getty

También aclaró una de las grandes dudas. No, no va a continuar con su carrera musical. "Voy a seguir con esta canción pero no me planteo seguir a largo plazo". Tal vez las críticas hayan hecho que abandone esta faceta a la primera de cambio o ella mismo quería coronarse como una one hit wonder, "nunca me esperé que llegara a dos millones de reproducciones". Una prueba de que el cotilleo en este país mueve masas.

Anoche Isa P se presentó y se despidió como cantante. "La próxima vez que interprete Ahora estoy mejor lo haré en playback", confesó y se justificó por su directo al estar especialmente nerviosa por ello.

Kapital vivió una jornada de lo más extraña. Una chica de 23 años queriendo que se la tome en serio como cantante y, al otro lado, las cámaras expectantes por una única razón: ¿aparecerá La Pantoja o no? Anoche Isa P demostró ser una auténtica estrella mediática, sin embargo, lo de estrella musical tendrá que esperar.