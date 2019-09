10 canciones que resumen el éxito de Amaral

El dúo formado por Juan Aguirre y Eva Amaral lleva sorprendiéndonos desde que en el año 2000 su álbum Una Pequeña Parte Del Mundo les catapultase hacia el triunfo. Ahora, Amaral ha regresado con su octavo disco de estudio, Salto al color, un trabajo que muestra su evolución durante estas dos décadas dedicados al mundo de la música. Veinte años en los que la banda ha formado parte de la banda sonora de la vida de muchos de nosotros con auténticos hits como estos que recogemos a continuación.

Cómo Hablar

Una canción que era su carta de presentación dentro de Una Pequeña Parte Del Mundo. Este era en realidad su segundo trabajo discográfico, pero el primero con una auténtica repercusión nacional.

Sin Ti No Soy Nada

Un éxito que cosecharía las mismas alegrías que otros singles de este mismo disco Estrella de mar, aunque este traspasó nuestras fronteras y se tradujo a francés e italiano. Una historia de un amor muy dependiente con Premio Ondas a Mejor Canción incluido que, años más tarde, los propios autores han tenido que defender tras haber sido tildada de machista.

Toda La Noche En La Calle

Puede que este haya sido uno de los himnos oficiales de las fiestas nocturnas de toda una generación. Una canción sobre juventud, incertidumbre y ganas de vivir.

Te Necesito

Puede que el famosísimo "oh, oh, oh ooooh" de Eva Amaral en este hit sea una de las partes de una canción que más disgustos haya llevado a los karaokes de toda España. Un tema cargado de sentimiento en el que la vocalista muestra toda la potencia de su voz en una pieza cargada de matices.

Días de Verano

Este éxito del 2005 se convertiría en una de las canciones del fin de verano por excelencia por el resto de los años, vacaciones que cierran una etapa y que dejan un sabor agridulce. Los encontrábamos dentro del disco Pájaros en la cabeza, el más vendido en España ese año.

Marta, Sebas, Guille y los Demás

El himno a la amistad por excelencia. Una canción que resume las historias de infancia y adolescencia con la nostalgia por bandera.

El Universo Sobre Mí

Originalmente se llamaba Solo Queda Una Vela, pero cambiaron el título y dieron en el clavo. Los propios Juan y Eva la consideran una de las canciones principales de toda su trayectoria, con un valor sentimental muy especial para el dúo.

Revolución

Tras hablar del amor, la amistad, la fiesta y las inquietudes personales, llega la canción más reivindicativa de toda la carrera de Amaral.

Kamikaze

"Porque estas ganas de vivir no caben en una canción", una de las frases más míticas del primer single de Gato negro, dragón rojo. Un tema que ganó el Premio Ondas a Mejor Canción y que describe cuando la pasión por algo sobrepasa cualquier otra cosa. En su caso, el rock n’roll.

Es la carta de presentación de su octavo y último álbum. Una canción que todos sus fans esperaban con los brazos abiertos.