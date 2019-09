La película peor valorada de Will Smith tendrá continuación

Las críticas no fueron nada buenas para una de las primeras películas de producción propia de la plataforma Netflix. Bright, dirigida por David Ayer y protagonizada por Will Smith obtuvo unas reseñas de críticos profesionales malísimas, no así del público que la abrazó como casi todo lo que lanza el actor estadounidense.

Así que la segunda parte estaba prácticamente asegurada., Habrá Bright 2, pero más tarde de lo previsto. Así lo ha reconocido Lucy Fry en una entrevista con Comicbook donde reconoce que el retraso se debe a que la agenda de Will Smith es imposible de cuadrar con el resto de los actores de la película.

La premisa de Bright era la de un mundo en el que orcos, humanos y elfos convivían en paz, pero no en armonía, y en la que Will Smith y Joel Edgerton conformaban una pareja multiespecie de policías que luchaban contra el crimen.

Y, bueno, el resultado fue una película tan regulera que automáticamente se convirtió en uno de esos títulos de culto que acechan dentro de la cuadrícula de Netflix cuando menos te lo esperas. Un largometraje abrazado por sus imprefecciones antes que por cualquier otra cosa.

Por el momento de Will Smith podremos disfrutar a partir del 11 de octubre en el Geminis de Ang Lee. Todo lo demás tendrá que esperar.