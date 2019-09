Halsey anuncia su Manic World Tour, que empezará en España

Parece que Halsey no para de dar alegrías a sus fans. Tras publicar la fecha de su inminente próximo disco hace una semana, ahora la artista ha publicado las fechas de su tour mundial. Y sus seguidores españoles pueden empezar a celebrar.

La cantante ha publicado que la gira empezará el 6 de febrero de 2020 en Madrid y continuará un día después en Barcelona. De esta forma, los fans de nuestro país serán los primeros en ver lo que la cantante estadounidense tiene preparado para este nuevo espectáculo.

No será la primera vez que pase por nuestro país, aunque sí lo es de una manera así de grande: Si bien cuando pasó por Madrid en 2018 fue a La Riviera, ahora estará en el WiZink Center. Todo un avance que sin duda permitirá verla a todos los fans que se quedaron sin entrada para su pasado concierto en la capital.

En Barcelona, por su parte, no pasó con la gira hopeless fountain kingdomn tour, pero sí lo hará con el Manic Tour. El espacio elegido será el Sant Jordi Club.

Las entradas de preventa estarán disponibles en la web de Livenation.es este mismo jueves 26 a las 10 de la mañana. La salida a venta general es el viernes 27 de septiembre a las 10h en Livenation.es y en Ticketmaster. Todo apunta a que los fans no dejarán mucho tiempo el cartel de soldout sin colgar.

El artista invitado para abrir los conciertos de Halsey en España será Pale Waves, una banda de indie pop de Manchester que presentará en directo sus más recientes lanzamientos: el disco My Mind Makes Noises y su EP All the Things I Never Said.

Tras pasar por nuestro país, Halsey seguriá girando por ciudades de Italia, Alemania, Francia, Noruega o Suecia.