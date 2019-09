Here comes the sun tendrá vídeo medio siglo después de Abbey Road

Todo está preparado para que el próximo 26 de septiembre el mundo entero vuelva a cruzar con The Beatles el famoso paso de peatones de Abbey Road (pero recordad que estamos en Londres y que primero hay que mirar a la derecha y después a la izquierda).

Los Fab Four darán el pistoletazo de salida a los actos de celebración del 50º aniversario del lanzamiento de uno de sus discos más icónicos con el estreno de un nuevo vídeo.

Medio siglo después, Here comes the sun por fin tendrá un videoclip musical y, según hemos podido ver en el tráiler de lanzamiento, tendrá un espíritu de lo más Beatle.

El sol se cuela en el estudio dos de los estudios Abbey Road donde los Beatles grabaron la mayor parte de su trabajo para Abbey Road. Completan esas imágenes material audiovisual inédito procedente de los archivos de Apple Corps así como material filmado por Linda McCartney que ha sido facilitado por Paul McCartney.

El estreno del clip de Here comes the sun tendrá lugar el 26 de septiembre a las 5:02 British Summer Time, es decir, una hora más en la península y a la citada hora en las Islas Canarias. Un día después de este estreno tendrá lugar la reedición conmemorativa del disco.

Abbey Road 50th Anniversary contará con sus 17 pistas mezcladas de nuevo y con alta calidad por el productor Giles Martin, guiado por la mezcla estéreo original del álbum supervisada por su padre, George Martin. En varios formatos disponibles, tendrá mucho material extra con fotografías y textos inéditos del grupo. El álbum va a estar acompañado de sesiones de grabación y demos, y se pondrá a la venta el 27 de septiembre.

Abbey Road está considerado uno de los discos más logrados a nivel instrumental, compositivo y de producción de la banda más famosa de todos los tiempos. Además, fue la última vez que sus integrantes trabajaron juntos en un estudio.

Fue una especie de testamento que quisieron dejar cuando la convivencia ya era imposible. El disco Let it be apareció después pero se había grabado antes que Abbey Road. En el disco se descubre en toda su plenitud a un Geroge Harrison que firmó las dos mejores canciones del álbum Something y Here comes the sun.

Un disco que iba a tener sucesor según las últimas grabaciones de The Beatles. Fue el 8 de septiembre de 1969 cuando John Lennon, Paul McCartney y George Harrison se reunieron en la sede de Apple Corps en Londres, en la calle Savile Row. Faltaba Ringo Starr, que estaba en una revisión médica, tal y como comienza el diálogo entre ellos que se puede escuchar en la grabación: "Ringo, no puedes estar aquí, pero esto es para que puedas saber lo que decimos".