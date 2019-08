La icónica foto de The Beatles en Abbey Road cumple 50 años

Historia de la música. Eso es la emblemática foto de los cuatro beatles cruzando el paso de peatones en Abbey Road. La sesión de fotos para el disco Abbey Road de The Beatles tuvo lugar un 8 de agosto de 1969, alrededor de las 11:30 de la mañana. Cuando las manijas del reloj hoy indiquen esa hora, la icónica foto de los Fab Four cumplirá 50 años.

Así se hizo la foto: el making-of

El fotógrafo Iain Macmillan tuvo alrededor de 10 minutos para realizar la captura, pues la policía tuvo que detener el tráfico que había alrededor. Se realizó a las afueras de los estudios de EMI en Abbey Road y el concepto fue desarrollado por Paul McCartney, quien esbozó la idea. John Kosh, el director creativo de Apple Records, el sello discográfico de The Beatles, también participó en el proceso. Se tomaron seis fotos, la quinta fue la elegida.

Para conseguir la toma buena, el fotógrafo hizo que John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison cruzaran cuatro veces en ambos sentidos el paso de cebra más conocido del mundo. Lo único artificial de la foto fue el corte del tráfico rodado, porque ni siquiera el vestuario estaba predeterminado.

Cada uno de los Beatles iba vestido tal y como salió de su casa aquel día. Sin embargo, la foto evidencia de alguna manera lo distintos y distantes que eran ya los cuatro de Liverpool. John vestía de blanco; Ringo, de negro; Paul, de gris oscuro, llevaba un cigarro en la derecha e iba descalzo y George vestía completamente de vaqueros.

Fue una especie de testamento que quisieron dejar cuando la convivencia ya era imposible. Let it be apareció después pero se había grabado antes de Abbey Road. En el disco se descubre en toda su plenitud a un Geroge Harrison que firmó las dos mejores canciones del álbum Something y Here comes the sun.

Abbey Road está considerado uno de los discos más logrados a nivel instrumental, compositivo y de producción de la banda más famosa de todos los tiempos. Además, fue la última vez que sus integrantes trabajaron juntos en un estudio.

Para comprobar la improvisación y rapidez con la que todo se dió sólo hay que fijarse en algunos detalles de la portada que iba a ser el último disco de The Beatles. Curiosos mirando la escena a izquierda y derecha, coches aparcados que se intentó retirar y hasta el coche de la policía que había acudido a cortar el tráfico aparecen en la escena.

Objetos de colección

El automóvil Volkswagen Escarabajo que aparece estacionado detrás, placa patente LMW 281F, solía estar a menudo en ese lugar y se intentó pedir que se retirara, pero no encontraron a su dueño. Fue subastado en 1986 en un precio millonario.

Lo mismo sucedió con el resto de fotografías descartadas de esa sesión. La casa de subastas londinense Bloomsbury fue en 2012 el centro de atención de la industria musical tras subastar la foto inversa de The Beatles en Abbey Road tomada por Iain McMillan por más de 24.000 euros.

Los cuatro de Liverpool cruzan en el mismo orden pero en lugar de hacerlo de izquierda a derecha lo hacen en sentido inverso. Además, McCartney lleva puestas unas sandalias y no está fumando. El tráfico de la zona y los coches aparcados también han cambiado. Estas pequeñas diferencias dentro de un grupo tan grande como The Beatles han convertido una imagen de medio metro por medio metro en un objeto de deseo para muchos coleccionistas.

Hoy, como cada ocho de agosto, centenares de turistas repetirán el ritual, posando sobre el paso de cebra, como hizo el pasado año el propio Paul McCartney, parodiando la foto que se había hecho con sus compañeros.