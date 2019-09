Louis Tomlinson habla sobre su escena gay con Harry Styles en ‘Euphoria’

Euphoria se ha convertido en una de las series revelación de la temporada. Protagonizada por Zendaya, la ficción de HBO ha conquistado tanto a la crítica como al público. ¿Una de las claves? No tener ningún tipo de reparo a la hora de mostrar las fantasías y deseos de los adolescentes.

De hecho, en el tercer episodio de la serie, el personaje de Barbie Ferreira crea un fan fiction que cuenta una historia sexual entre Harry Styles y Louis Tomlinson. Se trata de un rumor que estuvo vigente cuando One Direction estaba en su punto más álgido y con el que fantasearon muchos y muchas directioners. Tenía hasta su propio nombre: Larry Stylinson.

En el episodio, mientras que la adolescente narra la historia erótica que ha creado sobre los dos cantantes, aparecen las versiones anime de Styles y Tomlinson teniendo un encuentro sexual antes de salir al escenario.

Ahora, tres meses después de que se estrenase aquel episodio, Louis Tomlinson se ha pronunciado al respecto en una entrevista para The Guardian: “Puedo decir que ni me contactaron un lo aprobé”.

En la misma entrevista, Louis se sinceró y aseguró que no solo está enfadado con los productores de Euphoria, también está cansado con todas esas teorías de fans que lo unen sentimentalmente con Harry:

“Entiendo que el tema es interesante, pero estoy un poco cansado de eso. Creo que me sentí un poco… no, no voy a mentir, estaba enfadado. Me molestó que una gran compañía lo respaldara”.

Además, el cantante británico asegura que durante su etapa en One Direction no se le permitió quejarse sobre el tema: “A veces me estresó, pero nunca se me permitió quejarme, ser humano y decir ‘hoy me ha costado demasiado’. Me pareció difícil al principio”.

No debe ser fácil que te vinculen emocionalmente con alguien que es tu amigo. Sobre todo cuando sois dos personas mediáticamente conocidas que trabajáis juntas. Sabes que cada paso que des va a ser estudiado al milímetro. Hay que entender que Louis se enfadara por ello.