Don Patricio - Comunicado de prensa [2019]

¿Quién no ha tarareado este verano, aunque sólo sea una vez, Contando lunares? Don Patricio se ha convertido en parte de la banda sonora de las últimas vacaciones y eso le ha convertido en una de las revelaciones del género urbano en nuestro país.

Luego encima grabó una colaboración con Lola Índigo y lo siguió petando. Así que, a nadie le extraña que La dura vida del joven rapero, su álbum debut, haya estado entre los más vendidos durante este año.

Pues bien, ahora sigue lanzando nuevo material, en esta ocasión, en forma de Comunicado de prensa. Él lo tiene claro: “Toda esa prensa me jode un chingo. No quiero portadas si no es contigo”, reconoce en la letra. Y es que parece que hay recadito para todos esos que han estado hablando de su posible relación con Mimi Doblás.

Eso sí, también dice que él sigue siendo él mismo. Esta puede convertirse en “tu nueva canción favorita”. De hecho, él ya lo da por sentado y así lo expresa en sus redes sociales. No hay nada como tener las cosas claras y la autoestima alta.

El vídeo vuelve a recoger ese sentido del humor que comparte con los suyos de Locoplaya que tampoco faltan en el vídeo dando lecciones de conducción temeraria, de esa que mejor no tomar nota.

Es una de las últimas producciones de Voleurs de Pain, precisamente el comunicado que comparte Don Patricio es el de la productora el pasado mes de agosto en el que anunciaba su disolución.

Canciones como estas son las que le han valido a Don Patricio la nominación como artista revelación en LOS40 Music Awards. Ahora queda ver si se lleva el premio o se lo arrebata Beret, Lola Índigo, Paul Granch o Sinsinati.