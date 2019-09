Western stars - Songs from the film de Bruce Springsteen, a la venta el 25 de octubre

La inquietud de Bruce Springsteen porque su música trascienda los límites del género y llevarla a la pequeña y a la gran pantalla han vuelto a cristalizar en un proyecto ilusionante para el Boss.

Después de recibir las mejores críticas por su especial Springsteen on Broadway, el músico ha vuelto a repetir experiencia aunque en este caso sobre el proceso de creación de su disco Western Stars.

Como ya os contamos hace un par de meses, Springsteen ha tenido este proyecto en el cajón y ha llegado el momento de que vea la luz: "Hicimos una película del disco Western Stars, en la que básicamente toco todo el álbum desde el comienzo hasta el final entre otras muchas cosas".

"Sabíamos que no íbamos a salir de gira así que queríamos encontrar la forma de poder mostrarle a la audiencia las canciones en directo" explicó entonces el Boss. Y el resultado es Western stars - Songs from the film, un disco co-producido por Ron Aniello con el propio Bruce Springsteen y mezclado por Bob Clearmountain con quien ya trabajó en Springsteen on Broadway.

Este álbum en directo cuenta con las trece canciones que forman parte de Western stars y una versión de Rhinestone cowboy de Glen Campbell. Se publicará el próximo 25 de octubre en diferentes ediciones: vinilo, doble CD (el disco original y el disco en directo) y digital.

Este es el listado de canciones de Western stars - Songs from the film, un álbum que se grabó en un granero en la granja Stone Hill en Colts Neck (Nueva Jersey, Estados Unidos):

1. Hitch Hikin’

2. The Wayfarer

3. Tucson Train

4. Western Stars

5. Sleepy Joe’s Café

6. Drive Fast (The Stuntman)

7. Chasin’ Wild Horses

8. Sundown

9. Somewhere North of Nashville

10. Stones

11. There Goes My Miracle

12. Hello Sunshine

13. Moonlight Motel

14. Rhinestone Cowboy

Springsteen se adentrará también en la dirección de su propia película de la mano de Thom Zimny.