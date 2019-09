Beyoncé, Adele y Chris Martin, juntos en una colaboración

Una de las colaboraciones más espectaculares del 2019 podría ver muy pronto la luz. Beyoncé, Adele y Chris Martin habrían colaborado para dar forma a una nueva canción de la que hemos tenido conocimiento gracias a Ryan Tedder, compositor, productor y líder de OneRepublic.

Durante una entrevista en el Festival Global Citizen de iHeartRadio, Tedder explica que uno de los secretos mejor guardados por el grupo es una colaboración en la que las dos divas de la música prestan su voz y el líder de Coldplay su talento al piano.

De confirmarse, sería la primera vez que OneRepublic colabora con estos artistas y la primera vez que podamos escuchar las voces de Beyoncé y Adele en una misma canción. A Chris Martin y a Beyoncé ya pudimos escucharles juntos en Hymn for the weekend.

El nuevo disco de estudio de la banda liderada por Ryan Tedder tiene prevista su publicación a finales de 2019 o comienzos de 2020 poniendo fin a varios años de silencio discográfico tras la publicación de Oh my my en 2016.

Ahora que sabemos que el quinto álbum de OneRepublic tiene este 'caramelo' sorpresa en forma de colaboración las ganas de poder escuchar su nuevo proyecto musical se han disparado.

Hasta ahora hemos podido escuchar algunos sencillos como Rescue me, Wanted (en la que descubrimos una nueva faceta oculta del intérprete) y Somebody to love.

"Es el proyecto con el que más emocionado estoy desde hace años" decía Ryan Tedder hace unos meses cuando le preguntaban por su nuevo elepé.

Después de conocer que ha conseguido reunir en una misma canción a semejante lista de estrellas mundiales ya entendemos el porqué.