Niall Horan escoge una canción de Billie Eilish para hacer una versión

Como ya os habíamos contado, Niall Horan está a punto de publicar nuevo tema, el primero desde que lanzó Flicker, su álbum debut hace dos años. Será este 4 de octubre cuando podamos escuchar íntegramente Nice to meet ya. Pero, mientras esperamos ese regreso, el cantante se ha entretenido tocando al piano y cantando y no precisamente esa nueva canción suya.

No, para pasar el rato ha elegido un tema de una joven artista de la que ha confesado, en más de una ocasión, sentirse un gran admirador: Billie Eilish. Así es, el ex One Direction es uno más de los muchos que han caído rendidos ante el talento de esta joven que ha dejado de ser una promesa para convertirse en toda una realidad.

Ha escogido su tema When the party's over, esa cuyo vídeo nos mostró a una Billie Eilish derramando lágrimas negras y no precisamente como las de Bebo Valdés. Un vídeo que dirigió todas las miradas hacia esta chica que parecía venir con una propuesta convincente y arriesgada.

niall singing when the party’s over by billie eilish is the most beautiful thing i’ve ever heard goodbye pic.twitter.com/d9pTXtomiD — irene ◟̽◞̽ (@harryftirene) 29 de septiembre de 2019

La versión que ha hecho Horan es mucho más sencilla, solo piano y voz, y la verdad es que ha convencido a sus seguidores que han pedido una colaboración ya entre los dos cantantes. No sabemos si será una realidad más o menos cercana pero lo que sí sabemos es que él estaría encantado de que pudiera hacerse. Ya lo confirmó en redes sociales.

Niall ha respondido en ig que le gustaría colaborar con Billie. pic.twitter.com/uAi67igGfY — Billie Eilish LATAM (@iBillieeilish) 11 de mayo de 2019

Aunque todo apunta a que el single que estrenará esta semana, de ser una colaboración llevará el nombre de Halsey y no el de Billie. Ya ha ido compartiendo avances en sus redes sociales y la expectación es alta. Parece que todos los chicos de One Direction están preparados para lanzar nuevo material, todavía en solitario.

"Quiero tu nombre tatuado en mi brazo con tinta, te lo juro" o "me gusta como hablas" parecen ser algunas de las frases que escucharemos en Nice to meet you, lo que ya nos hace pensar que va dirigida a una chica que le gusta.

¿Será una de esas sobre las que sus compañeros de grupo han confesado que hacían bromas?