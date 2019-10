Ariana Grande, Billie Eilish y J Balvin lideran las nominaciones a los MTV EMAs 2019

El próximo 3 de noviembre se celebrarán por primera vez en Sevilla los premios MTV EMAs 2019. Hoy, la cadena estadounidense ha anunciado la lista de nominaciones con un vídeo que utiliza el "sabor de Sevilla" para dar a conocer los nombres de los/as artistas que se enfrentarán para hacerse con uno de los codiciados galardones. Entre ellos, hay uno que destaca sobre los demás, liderando el ranking con un total de 7 aspiraciones a distintas categorías: Ariana Grande.

La estadounidense está nominada a las categorías de Mejor Artista, Mejor Artista Pop, Mejor Canción por 7 Rings, Mejor Vídeo por Thank U, Next, Mejor Actuación en Vivo, Mejores Fans y Mejor Artista Local. No es novedad ver a Ariana brillar en una gala de premios musicales, aunque esperamos que esta vez no lo haga por su ausencia. Pero lo cierto es que aunque las cifras (de visualizaciones, de ventas, de asistencia a conciertos, de caché) avalan el reinado que la de Boca Ratón ha instaurado en la industria musical, en esta nueva edición de los EMAs cuenta con fuertes competidores/as.

Y es que Billie Eilish, Lil Nas X y Shawn Mendes siguen muy de cerca a Grande, contando con 6 nominaciones por cabeza. De hecho, todo apunta a que la joven intérprete de Bad Guy sea una de las grandes triunfadoras de la noche, sobre todo en la categoría de Mejor Artista Revelación, en la que se enfrenta a Ava Max, Lewis Capaldi, Lizzo, Mabel y el creador del fenómeno musical Old Town Road.

Por su parte, J Balvin es el encargado de representar a la música latina a lo grande: nada más y nada menos que con 5 nominaciones y compartiendo una de ellas con Rosalía, un nombre que tampoco iba a faltar en los MTV EMA. La catalana es candidata 4 categorías pero, contra todo pronóstico, no figura en la de Mejor Artista Local España, donde sí aparecen Amaral, Beret, Annie B Sweet, Carolina Durante y Lola Índigo.