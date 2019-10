La hija de Ewan McGregor conmociona con el relato del infierno que ha vivido en el último año

Ewan McGregor y Eve Mavrakis formaron durante 22 años una de las parejas más estables de Hollywood. Juntos tuvieron cuatro hijos. Pero en 2017, el matrimonio se rompió y en ese momento las relaciones en la familia cambiaron.

El actor vio cómo su hija Clara McGregor (que ahora tiene 23 años) se alejaba de él y aunque ahora han trabajado juntos en The birthday cake y parece que hay un acercamiento, lo cierto es que han estado un tiempo distanciados.

Ha sido en ese tiempo, cuando la actriz y modelo ha vivido un infierno que ahora ha querido compartir en redes sociales con un escalofriante relato de todo por lo que ha tenido que pasar.

“Para mí ha sido realmente difícil abrirme, así que sed comprensivos conmigo ❤️ Es un momento de honestidad con la esperanza de que pueda ayudar a otros a sentirse menos solos. El año pasado me enfrenté a la adicción, me puse sobria y me enfrenté a una gran cantidad de depresión y ansiedad. Tuve una relación abusiva, tuve un aborto, la lista solo continúa”, escribía junto a su carta abierta.

“La ansiedad ha sido algo con lo que he vivido desde que tenía 4 años. He estado teniendo ataques de pánico desde que era una niña y no sabía que podía vivir mi vida sin este miedo paralizante. No sabía que había una manera de mejorar. Pero la hay. Ayúdate a ti mismo para que otros también puedan ayudarte. Y nunca te avergüences de hablar de eso”, añadía para mostrarse como ejemplo a seguir por los que estén pasando por algo parecido.

En su carta relata todo lo que ha tenido que enfrentar en este último año. “Quiero tomarme este tiempo para hablar sobre salud mental. Me he avergonzado tanto de algunos de mis problemas de salud mental que ni siquiera he querido contárselos a mis amigos”, empieza escribiendo.

“He padecido una dolorosa ansiedad desde que tenía cuatro años y he ido a terapia desde que era una niña, así que estoy muy agradecida por lo que la terapia y el psicoanálisis han hecho por mí. He estado trabajando sobre mí misma y continúo haciéndolo. Trato traumas del pasado, unos más recientes que otros”, confiesa sobre su forma de tratar estos problemas.

“Mi ansiedad me ha impedido vivir la vida que podría haber tenido. Es una jaula en la que estaba atrapada y todavía lucho por salir de ella. Tomé medicación, como Lexapro, que me ayudó un montón. Me he abierto a hablar de ello y a conseguir la ayuda que necesitaba. Un médico me dijo que no tenía que vivir de esta manera y tenía razón”, añade sobre el proceso que tuvo que seguir.

Reconoce que ha tenido que luchar, también, contra el abuso de sustancias, a consecuencia de su ansiedad, que la llevó al Xanax.

“Ahora estoy orgullosa de estar limpia y sobria, sin pastillas, durante 110 días”, confiesa. Aunque eso ha sido el resultado de un proceso. También reconoce que ha visitado algún centro de rehabilitación. “Fui a Cirque Lodge para conocerme más a mí misma. Allí conocí a la gente maravillosa, que cambió mi vida. Me avergonzaba de mi adicción, de mi ansiedad y de mi depresión”, admite.

Pero no todo queda ahí. También ha reconocido que sufrió violencia de género. “Me daba vergüenza los abusos que sufrí y que dejé que me ocurrieran. Me culpaba a mí misma por los moratones, los ojos morados, las violaciones y los ataques de un hombre”, confiesa, sin desvelar ninguna identidad.

Pero asegura que está recuperando su poder. “He tenido un año duro. He estado descubriendo quién soy, pero me siento tan amada y bendecida con lo que tengo ahora que doy las gracias a quienes me ayudaron en mis momentos más oscuros”, termina diciendo.

Y claro, ante semejante revelación, es normal que el mundo se haya quedado conmocionado.