Natti Natasha se confiesa: “damos lo mejor de nosotras para recibir lo peor de ellos”

"El viernes dejarás de ser el rey porque ya no tendrás a tu reina", con estas enigmáticas palabras Natti Natasha anunciaba el lanzamiento del remix de La Mejor Versión de Mí, una canción presente en su último álbum.

La dominicana no para. Este año ha publicado su álbum IllumiNatti donde manda un claro mensaje de empoderamiento femenino. Con títulos como Soy Mía o Independiente, Natti Natasha derriba el machismo que acecha sobre las letras del reggaetón. Este hecho le ha llevado a ser nominada a Mejor Artista Femenina en los Latin Music Awards 2019, que se celebrarán el próximo 17 de octubre.

"A veces damos lo mejor de nosotras para recibir lo peor de ellos", escribe la artista en sus redes. Esta frase era otra de las pistas de lo que podríamos escuchar este viernes. Además, la acompañaba con un vídeo en el que aparece un coche sumergiéndose en el agua: "así terminó nuestra relación".

A veces damos lo mejor de nosotras para recibir lo peor de ellos 🤴🏾... 10•4•19. pic.twitter.com/fszmWh6vxZ — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) October 1, 2019

Natti Natasha también adelantaba que se trataba de una colaboración con alguno de los grandes del género. Uno de los nombres más repetidos era Romeo Santos y, efectivamente, los fans no andaban desencaminados. Así, La Mejor Versión de Mi se convierte en una emotiva bachata para darlo todo en la pista de baile.

Vayan a mi ultimo post en IG y le dan mención al rey...¿quien crees que es? Dale, los leo allá. — NATTI NATASHA (@NattiNatasha) October 2, 2019

Natti nos habla de desamor en este remix que promete convertirse en su próximo hit. Lo hace con un claro mensaje de superación, con esa esencia de "tú te lo pierdes" porque ella lejos de quedarse en casa llorando prefiere ir a bailar con sus amigas. Ya nos lo decía en No Voy a Llorar: "dime, ¿qué se siente que no me duela perderte?"