Ava Max, Manuel Carrasco y Billie Eilish buscan el Nº1 de LOS40

Este sábado por la mañana, las cuatro horas de emoción de la lista están más que garantizadas. Con Rosalía y Ozuna en el número uno, les toca a ambos tratar de revalidar su liderazgo; Yo x ti, tú x mí es la primera medalla de oro para ambos en LOS40, y dado que se trata de un éxito mundial no sería de extrañar que repitieran en lo alto. Rosalía, recordemos, ha sido una de las artistas confirmadas esta semana para LOS40 Music Awards.

Pero entre los diez primeros puestos encontramos tres canciones que aún no han sido número uno y bien podrían acceder a la cumbre este sábado. Se trata de So am I, de Ava Max, en el #6; Qué bonito es querer,de Manuel Carrasco, en el #7; y Bad guy, de Billie Eilish, que está en el #8. Veremos si la próxima canción en ocupar el puesto de honor también es en español, como la actual, o bien lo logra un hit internacional.

Tres candidatos pueden refrescar la lista. Son Post Malone (que ya partía como aspirante la semana pasada pero se quedó a las puertas), Aitana con Lola Índigo, y Reik con J Balvin y Lalo Ebratt. Un grupo de artistas muy variado que asaltará el chart si reciben apoyos suficientes con el HT #MiVoto40 en Twitter.

