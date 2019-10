Aitana & Lola Índigo, Post Malone y J Balvin con Reik y Lalo Ebratt: revoltijo de nombres como candidatos a la lista

Atención a los candidatos de esta semana porque pueden producirse varios dobletes… Y hasta un triplete. Sería en el caso de Aitana, que parte como aspirante junto a Lola Índigo con Me quedo. Aitana tiene actualmente otros dos temas en lista —Nada sale mal (#32) y Presiento, con Morat (#40)—, y si accediera con su colaboración con Lola Índigo podría tener tres canciones en el chart… Aunque para eso, claro, tendria que mantener las otras dos.

Una Aitana que está en un momento inmejorable, después de superar los 2 millones de seguidores en Instagram, su nominación a los Latin Grammys, y sus cuatro nominaciones a LOS40 Music Awards. Por su parte, Lola Índigo, que cuenta con dos nominaciones a LOS40 Music Awards, podría marcarse un doblete, porque a día de hoy está en el ránking junto a Lalo Ebratt con Maldición (#37). En fin, que si quieres que entren juntas las dos extriunfitas, debes apoyarlas con el HT #MiVoto40.

Acabamos de citar a Lalo Ebratt quien, por tanto, también puede hacer doblete el sábado. Es candidato con Indeciso, el tema que ha grabado junto a J Balvin y Reik, el grupo mexicano. Balvin, que tiene ahora mismo en lista el tema China, con Anuel AA, Daddy Yankee, Ozuna y Karol G, podría verse con dos singles en el chart, algo que no es la primera vez que le ocurre. También el parcero está nominado a LOS40 Music Awards, en tres categorías. A Jesús Navarro, cantante de Reik, lo tuvimos el año pasado en lista con Qué tienes tú, un tema de DVicio en el que también participaban Mau y Ricky. Usa el HT #MiVoto40 si quieres que Indeciso ingrese entre las 40 mejores.

Por último, cerrando el bloque de candidatos, tenemos a Post Malone, que ya intentó hacerse un hueco la semana pasada con Circles, pero no lo consiguió. El controvertido trapero, que ha brillado en LOS40 con singles como Rockstar o Better now, ha dado un giro en su último disco, Hollywood's bleeding, en el que se anima a cantar más. Para muestra este Circles, su tema más pop hasta la fecha, que cuenta además con un vídeo muy épico ambientado en la Edad Media. Para hacer que Austin Richard Post regrese a la lista, dale luz verde con el HT #MiVoto40PostMalone.