Janis Joplin, un trocito de su corazón

Janis Joplin era fuerza y vulnerabilidad a partes iguales. Nervio y poderío sobre el escenario. Fragilidad y sensibilidad fuera de él. Y tristemente, miembro del fatídico ‘Club de los 27’ desde el 4 de octubre de 1970.

Su recuerdo sigue vivo en sus canciones pero también en otros documentos como Little girl blue (2016), cinta de visionado imperdible donde vemos los entresijos de su vida y carrera y una vulnerabilidad evidente (“no te imaginas lo difícil que es ser yo”, decía) o gracias al musical A night with Janis Joplin, que nació en Broadway y que sigue representándose y girando por Estados Unidos.

Con motivo de su desaparición, hace 49 años, recordamos al icono del rock a través de sus últimas declaraciones y del legado que dejó en otros artistas actuales.

Sus últimas palabras

Janis Joplin era una mujer introspectiva y extremadamente sensible que se enfrentaba cada día a su soledad e inseguridades. El 30 de septiembre de 1970, cuatro días antes de su muerte por sobredosis, concedió la que sería su última entrevista al periodista musical Howard Smith; como un libro abierto, Janis muestra su fragilidad y vulnerabilidad ante las críticas de los demás y deja un aviso importante: “Eres lo que decides y te propones ser. ¿Sabes lo que quiero decir? Solo serás lo que te propongas ser. Si decides no ser lo que los demás dicen que seas, si luchas por ello, conseguirás llegar donde quieras”.

Supiera o no que le quedaba poco tiempo, da entender que finalmente había encontrado su sitio y que había elegido no permitir que fueran los demás los que decidieran quién era Janis Joplin.

El legado: 5 artistas influenciadas por Janis

Al igual que ella se empapó de gran cantidad de artistas previos, su pasión y su espíritu libre han sido clave para muchos otros músicos contemporáneos, que la siguen nombrando como uno de sus mayores referentes vocales. Repasamos algunas de las estrellas que han reconocido la influencia de Joplin como fuente de inspiración.

Pink. Sin duda alguna, Pink siempre ha sido una súper fan de Janis. "Tengo una profunda y espiritual conexión con Janis. No sé cómo, cuándo o por qué, pero siempre me he sentido muy atraída por su energía, su dolor, su voz… su vida. Simplemente creo que es una de las mujeres más alucinantes que ha existido”.

En su tema Unwind podemos apreciar la sombra de Janis así como las reminiscencias de sus últimos grupos (Full Tilt Boogie Band y Kozmic Blues Band). Además, Pink tiene una versión de Me and Bobby MacGee, tema de Kris Kirstofferson que popularizó Janis. Recordemos que las canciones de Pink, al igual que las de Janis, también hablan de drogas, depresión, corazones rotos…

Beth Hart Una de las artistas más potentes de la actualidad, un auténtico animal escénico cuya energía te traspasa cuando la ves en directo. Compositora, cantante y pianista, Beth Hart no solo comparte similitudes vocales con Janis sino también cierto background autodestructivo; tras muchos años de adicción, se recuperó, sigue girando por todo el mundo y ha colaborado con grandes como Joe Bonammasa, Jeff Beck o Slash. En el vídeo vemos a una joven Beth Hart en Star Search, el talent show por donde también pasaron en su día Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake o Beyonce, entre otras estrellas actuales.

Joss Stone. La talentosa cantante británica también ha mostrado estar influenciada por la figura de Janis. Tanto es así que Smokey Robinson, compositor y productor discográfico, la rebautizó como "Aretha Joplin”. En una gala de los Grammy de 2005 interpretó Cry Baby y después Piece of my heart con Melissa Etheridge. “Cuando era niña escuchaba mucho a Janis porque estaba entusiasmada con su voz; intentando imitarla, sin darme cuenta, estaba enseñándome a mí misma a cantar con el alma”.

Kelly Clarkson. La ganadora de la primera edición de American Idol también guarda ciertas similitudes con Janis Joplin, no solo en el tipo de voz (les une su lugar de procedencia, Texas, y ambas publicaron sus álbumes de debut con el reconocido productor Clives Davis). En el vídeo podemos ver cómo se defiende cantando por Janis con esa voz raspada a lo Joplin incluso en las notas más agudas.

Courtney Hadwin. La joven participante de The Voice UK (2017) y America’s Got Talent, que nos dejó a todos boquiabiertos con sus performances en dichos concursos, es un claro ejemplo de haber absorbido la música de Janis Joplin, Led Zeppelin o The Black Crowes desde su más tierna infancia (y solo tiene 15 años). Flipad con esta actuación de AGT (temporada 14) donde interpreta Piece of my heart con The Struts.