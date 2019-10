Lizzo explica cómo hace frente a las críticas

Estados Unidos ha presentado a la que es una de sus mayores estrellas de la música actual. Y no lo decimos nosotros, si no los números. Lizzo ha destronado a Camila Cabello y Shawn Mendes con su tema Señorita en la lista de éxitos de Billboard. Vamos, que Truth Hurts ya es todo un himno en América.

Pero lo cierto es que no todo es tan bonito como parece. Posicionarte en el foco de atención de todo un planeta también te convierte en objeto de críticas. De eso es muy consciente Melissa Viviane Jefferson, más conocida como Lizzo, que ha conseguido romper con los estereotipos dando un golpe sobre la mesa y presentándose como una mujer empoderada que lucha por sus sueños.

Pero, ¿cómo hace frente la cantante al aluvión de críticas? "Siempre he tenido que convertir los mensajes de odio en mensajes de enhorabuena. Eso es lo que ocurre con mis canciones y mis conciertos: nunca he perdido esa mentalidad de tener que conquistarte, y nunca voy a hacerlo porque no lo aprendí así. Tengo memoria muscular con eso", confiesa en una entrevista con Billboard.

Vamos, que Lizzo ve lo positivo también en lo negativo, y eso es algo que ha conquistado a todos sus Lizzbians, e incluso a artistas de la talla de Rihanna. Porque sí, ser un rostro conocido te convierte en foco de atención para los haters, pero también te da la oportunidad de construir una base de seguidores que apoyan cada movimiento que realizas.

Truth Hurts vio la luz en septiembre de 2017, aunque no ha sido hasta 2019 cuando se ha alzado al éxito. Todo ocurrió tras viralizarse en la aplicación de TikTok, una plataforma que, curiosamente, también hizo que Old Town Road (Remix) de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus ocupase las primeras posiciones de las listas de éxitos.

Actualmente, su videoclip ya supera los 121 millones de reproducciones y su letra se ha convertido en todo un himno de superación y empoderamiento. Hasta Netflix la ha utilizado para una de sus series.

Lizzo ha demostrado que no hay nada ni nadie que pueda derrumbar su autoestima. No solo lo hace a través de la canción, sino con los mensajes negativos que recibe a diario. You go, girl!