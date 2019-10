Isa Pantoja se retoca la nariz con el tratamiento ‘Rinolux’

Isa P (anteriormente conocida como Isa Pantoja y Chabelita) se ha convertido en una de las personas más mediáticas de la televisión de los últimos meses. No solo por razones del corazón, también por motivos musicales. Porque sí, la joven lanzó este mes de septiembre su primer single: Ahora Estoy Mejor, donde se cargó a la mismísima Frozen. Ojo, que lo dice ella misma, no lo decimos nosotros.

Pues bien, todas aquellas personas que le sigan en redes sociales habrán visto que en una de sus últimas historias Isa P se encuentra en la consulta de un doctor a punto de someterse a un tratamiento que se llama Rinolux.

Isa P contando el procedimiento de Rinolux / Instagram

La hija de Isabel Pantoja cuenta con ayuda del doctor Juan Miguel Pérez Días en qué consiste este procedimiento. Lo primero que nos comenta el médico es que es “un perfilamiento nasal” y que “no es una intervención quirúrgica”. Vamos, que no hay que pasar por quirófano.

Para continuar, Pérez Díaz cuenta que se trata de “algo muy sencillo que se hace con ácido hialurónico”. De hecho, el médico asegura al medio millón de seguidores que tiene la celebrity que solo ha tardado diez minutos. ¡Nada mal!

Por ahora, Isa P no ha subido ninguna foto de cómo le ha quedado la nariz tras el procedimiento. La última publicación que ha subido la ex concursante de GH VIP es en El Puerto de Santa María, donde ha escrito unas bonitas palabras: “Lo mejor y lo más bonito de esta vida no puede verse ni tocarse, debe sentirse con el corazón”. ¿Será la letra de su próxima canción? Tendremos que esperar para saberlo.