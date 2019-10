Miley Cyrus: “Me siento jod***mente inspirada ahora mismo”

Hace algunas semanas, nuestros compañeros de LOS40 Barcelona pudieron entrevistar a Miley Cyrus con motivo de su actuación en el Primavera Sound. Durante su encuentro, la solista explicó sus futuros planes de lanzamiento de música que incluían tres EPs: She is coming, She is here y She is everything.

Del primero hemos podido disfrutar durante todo el verano e incluso la solista se ha permitido el lujo de regalarnos una de las colaboraciones femeninas del 2019 con Don't call me angel junto a Ariana Grande y Lana del Rey. Con una agitada vida personal, la mediana de las Cyrus parece haber encontrado el refugio ideal en el estudio de grabación.

Desde allí ha lanzado una publicación en sus redes sociales que ha sido muy bien recibida por millones de sus seguidores en todo el mundo y es que Miley Cyrus está componiendo y grabando nuevas canciones: "Me siento jod***mente inspirada ahora mismo".

Back in the yo! I am so fucking inspired right now 🦋 🌊 pic.twitter.com/Z0loOIFtmM — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 2 de octubre de 2019

Todo el mundo estaba esperando noticias de ese segundo EP que podría ver la luz en noviembre aunque algunos medios especializados aseguran que esas canciones ya estarían grabadas y que este nuevo proceso creativo formaría parte de un nuevo proyecto musical. De hecho, Slide away, la canción que presentó en agosto sería el primer single de esa parte 2 junto a canciones como Never be me y Bad karma.

Por internet corre como la pólvora el título de She is Miley Cyrus pero de momento la protagonista no da ninguna pista sobre hacia donde apuntan los tiros.

Las vacaciones de verano parece que se han terminado para la intérprete y toca volver a la 'oficina'.