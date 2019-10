Lali Espósito ya tiene listo su nuevo single

Los casi 7 millones de seguidores de Lali Espósito en Instagram han podido disfrutar estos días del adelanto del nuevo sencillo que la solista argentina ya tiene preparado.

Laligera será lo nuevo de la cantante y su videoclip llegará muy pronto. Será el 10 de octubre cuando se estrene su nueva propuesta audiovisual en la que la veremos con patines, un vestido rojo de lentejuelas y pelo rubio al viento.

El estreno será un día muy emotivo para Lali Espósito no solo por ser su nueva apuesta musical sino porque la artista cumplirá 18 años ese 10 de octubre.

La canción fue grabada en Los Ángeles (California, Estados Unidos) y la intérprete ha dado algunos detalles sobre cómo fue el proceso de creación tanto del tema como del vídeo: "Lo que se escucha es la demo porque no volví a grabar la canción. Mi voz es la voz que grabé en L.A. Era tan verdadera y estaba tan emocionada que sentía que si lo volvía a grabar iba a perder la emoción de ese día. La primera versión que escribí y que canté, eso es lo que se va a poder escuchar. Cuando vean el video van a entender que habla de un barrio que no se muestra en la televisión, que no se muestra en los videoclips y es donde yo me crié. Quería mostrarlo al mundo".

Nos espera una historia de superación con trofeo final: "Tengan cuidado. Nunca subestimen a un niño con talento y con hambre porque venga de un lugar humilde. La idea del vídeo era jugar con esa advertencia pero hacerlo con buena onda" asegura Lali en El Litoral.

Lali Espósito inició en el mes de septiembre su gira internacional por Israel, España y Estados Unidos con un éxito notable como se demostró en el meet and greet que compartió con sus fans gracias a LOS40. Durante este tour, sus seguidores siempre recordarán su actuación en el Rock in Rio 2019 que se está celebrando en Río de Janeiro (Brasil).