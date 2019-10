Keane trae a España su Cause and effect Tour con LOS40 Classic

Tras el lanzamiento el pasado 20 de septiembre de su más reciente álbum de estudio, Cause and Effect, Keane ha confirmado las fechas europeas de su Cause and Effect Tour. Una gira que pasará por España el 23 de enero en Barcelona y el 27 en Madrid con LOS40 Classic.

Las entradas para los directos en la sala Razzmatazz de la ciudad condal y en la sala La Riviera de la capital ya se encuentran a la venta a través de Live Nation con un precio de 35 euros más gastos. Tom Chaplin, Tim Rice-Oxley, Jesse Quin y Richard Hughes han resurgido de sus cenizas con más fuerza que antes así que toca volver a disfrutar de ese sonido de teclados y piano tan característico.

tickets 23 ene Barcelona Sala Razzmatazz I 27 ene Madrid La Riviera

Sus dos citas con el público español forman parte de los 16 conciertos que Keane ofrecerá por el viejo continente durante los meses de enero y febrero de 2020. Los británicos vuelven así a la carretera tras pasar el verano actuando en multitudinarios festivales de Reino Unido y Europa y agotar todas las entradas de sus shows underplays en Estados Unidos, Francia y Alemania, incluyendo sus conciertos en La Maroquinerie de París y en el Lido de Berlín.

Han pasado 7 años, desde la publicación de Stangeland, para que los cuatro miembros de Keane volvieran a unir sus fuerzas para dar forma al quinto álbum de estudio de la formación. Aunque a comienzos de este año ya lanzaron Retroactive EP1, un EP con rarezas, demos y antiguas actuaciones en vivo, fue este Cause and effect el puso fin a su silencio en lo que a publicación de material inédito se refiere.

Un disco en el que Tim Rice-Oxley, principal compositor del grupo, cuenta los sentimientos y las experiencias personales vividas tras su separación matrimonial y el abismo emocional en el que se sumió.

Cuando el vocalista Tom Chaplin, el bajista Jesse Quin y el batería Richard Hughes escucharon las canciones, se sintieron inmediatamente atraídos tanto por la música, como por las letras. Desde ese momento la banda volvió al estudio para seguir haciendo lo que más aman, dando vida a esas canciones y reconectando entre ellos.

En sus conciertos en Barcelona y Madrid podrán escucharse tanto sus nuevas canciones (The way I feel, Love too much...) así como los éxitos que jalonan su carrera (Somewhere only we know, Crystal ball, Bend and break, This is the last time, Everybody's changing...)