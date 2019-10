FKA Twigs - Home With You [2019]

Cuenta atrás para el estreno el próximo 8 de noviembre (cambio de fecha después de que en un principio estuviese previsto para el 25 de octubre) del segundo disco de FKA Twigs, que llevará por nombre Magdalene. Para hacernos la espera un poco menos dura la cantante continua con la estrategia de adelantar algunos de los singles que formarán parte del álbum. El último, titulado Home With You, llega como los anteriores acompañado de un narcótico videoclip.

Un audiovisual que sigue la línea de Holly Terrain y Cellophane con escenarios entre oníricos y de pesadilla, una estética barroca, hipnóticas coreografías y escenas con una notable carga simbolista. La grabación vuelve a contar con la propia artista como directora, quien deja claras sus intenciones de llevar las riendas creativas de cada faceta de su nuevo proyecto.

Las imágenes que acompañan a la melodía de Home With You son una materialización visual de la misma; al igual que en la canción se contraponen dos tipos de sonido (uno oscuro, electrónico y tétrico frente a otro clásico, lírico e instrumental), en el videoclip existe un cambio radical de los primeros dos minutos a la segunda mitad.

Captura de una de las escenas de 'Home with you' / Foto promocional

Al principio, la trama se sitúa en un ambiente nocturno y centra la atención sobre un grupo de chicas que salen de una discoteca. Al mismo tiempo que ellas escapan en coche del club, el espectador o espectadora se traslada a un paisaje diurno y rural donde vuelve a encontrarse con su protagonista, caracterizada esta vez al más puro estilo Midsommar, para ser testigo de una nueva huida de Tahliah campo a través hacia lo más profundo del bosque.

"Puedes sacar a una chica de los suburbios, pero no a los suburbios de la chica. Home With You plasma mi pensamiento obsesivo y recurrente de que cuando me surgen las dudas, debo seguir mis instintos e irme a casa", explica la artista sobre el tema.

La composición ocupa la segunda posición dentro del tracklist ya desvelado de Magdalene, formado por un total de 9 canciones de las que ya conocemos tres contando con este último lanzamiento.