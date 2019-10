Las infantas Leonor y Sofía se van de concierto, ¿el que elegirían la mayoría de las niñas de su edad?

Si hacemos una encuesta y preguntamos entre la infancia y adolescencia de nuestro país, cuál es su artista favorito, seguramente entre los 50 primeros no aparecería Ara Malikian. Sí, vale que es uno de los músicos más reconocidos últimamente pero, no nos engañemos, no está entre las opciones más destacadas del público más joven.

Eso nos lleva a preguntarnos si el hecho de que Leonor y Sofía, las hijas de los reyes de España, son fans del violinista libanés o han acudido a su concierto por recomendación de sus padres.

El caso es que Felipe y Letizia hicieron la excepción de dejar a sus hijas acudir a un evento un domingo por la noche para ver su concierto. Normalmente eluden todo compromiso en ese horario porque al día siguiente toca madrugar para ir al cole, pero hicieron una excepción.

También se saltaron la costumbre de llegar una vez empezado el concierto para pasar más desapercibidos. No, la familia al completo llegó unos minutos antes de su comienzo. Se sentaron en la pista y disfrutaron como el resto de los allí presentes. Además, iban vestidos los cuatro con vaqueros con uno de sus looks más casual.

Tal vez, esta salida nocturna en familia fue una manera de relajar el ambiente. El próximo 18 de octubre, la princesa Leonor tendrá que enfrentarse a sus primeros Premios Princesa de Asturias como anfitriona.

Unos días antes, este 12 de octubre, acudirá con su familia al desfile del Día Nacional. Compromisos que convierten a la princesa en una adulta a una edad muy temprana.

En cuanto a Ara Malikian, no es la primera vez que la familia real acude a uno de sus conciertos. El pasado verano, ya pudieron verle en directo en un festival de Mallorca.

La reina y el violinista se conocen desde que en 2014 coincidieron, en Oviedo, en la apertura de los cursos de verano de la Escuela Internacional de Música de la Fundación Príncipe de Asturias. Además, este mismo año volvieron a coincidir el Día mundial de la Cruz Roja que condecoró al músico.

¿Tomarán nota los padres españoles y pondrán a sus hijos un disco de Malikian?