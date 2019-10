El diccionario de Billie Eilish: Rosalía, dinero, ‘Bad Guy’... ¿qué significan estas palabras para ella?

Antes de ofrecer su tan esperado primer concierto en Madrid como parte de su gira When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, LOS40 tuvimos la oportunidad de conocer a Billie Eilish en persona. Los temas sobre los que queríamos hablar con ella eran muchos y muy diversos, así que decidimos crear un formato nuevo que nos permitiese acercarnos más a artistas tan carismáticos como ella. Y así fue como nació 'El Diccionario de'.

La idea es recopilar una serie de términos que estén relacionados con una personalidad musical determinada y que sean ellos/as quienes aporten una definición personal para dichas palabras; de esta manera, podemos ahondar en la intimidad y manera de pensar de los/as cantantes. En el caso de la joven estadounidense lo teníamos claro: música, dinero, Rosalía, ídolo adolescente, España, Bad Guy y roles de género, ¡necesitábamos saber su opinión sobre todos estos temas!

The Billie Eilish Diccionary / Captura de pantalla

Con su característico lenguaje corporal y forma de expresarse, Eilish habló sin pelos en la lengua sobre el lado oscuro de hacer cosas por dinero, sus vacaciones románticas consigo misma en nuestro país o cómo uno de los conciertos más destacados de la catalana (con la que aún tiene una colaboración en la manga) hizo que no quisiese volver a subirse a un escenario.

¡No te pierdas el vídeo completo! Dale al Play.