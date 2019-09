Billie Eilish sale inmune a pesar de las adversidades

Ayer, 3 de septiembre de 2019, tuvo lugar un evento que recordaremos durante mucho tiempo: Billie Eilish, genio musical e ídolo adolescente al mismo tiempo, ofreció su primer concierto en Madrid como parte de la gira de presentación de su álbum debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

Altas expectativas por parte de todos/as aquellos/as que aún se resisten a creer que una chica de 17 años y su hermano de 22 hayan creado en su habitación uno de los discos más destacados del año (récord en ventas, primeros puestos en los charts musicales, premios internacionales,...); ganas infinitas por parte de sus fans españoles/as, que guardaban sitio esperando a la apertura de puertas del WiZink Center desde un día antes.

Billie Eilish durante su actuación en el WiZink Center de Madrid / Mariano Regidor/Redferns

La estadounidense llegaba a la capital después de su concierto en Barcelona con la misma férula con la que salió al escenario del Sant Jordi, un aparatoso armatoste que inmoviliza su pie derecho afectado por una rotura de ligamentos. Como ella misma confesaba en las entrevistas previas al evento: no lo tenía fácil, pero preferiría morir antes que cancelar el show.

Sin faltar a su promesa, Eilish aparecía a la hora prevista animada por los gritos, vítores y aplausos del público, que hizo notar ese sold out haciendo returmbar las paredes del recinto. Y no es para menos; porque a pesar de su ropa oversize y su mirada desafiante, a pesar de su andar seguro y su actitud implacable, es imposible obviar que se trata de una niña que aún no ha superado la mayoría de edad la que se enfrenta a una masa anónima y visualmente infinita. Verla subirse al escenario, pequeña pero imponente, rompe los esquemas mentales de cualquiera que haya superado ya los 18.

La artista abre con Bad Guy, el tema de su disco que más ha gustado a la industria (quizás por ser de los pocos que casen con la corriente musical más mainstream), y su voz a penas resulta audible al ser coreada por el público. Pero allí está ella, dando saltos con su pierna inmovilizada y recorriendo de arriba abajo la pasarela que la acerca al centro de la pista.

Sin embargo, después de interpretar My Strange Adiction, Eilish no puede evitar sincerarse con los/as asistentes y pide disculpas por su situación: "Tengo un ligamento roto en la pierna derecha y otro en la izquierda, os pido perdón porque no voy a poder daros todo lo que me gustaría". Y lo dice en serio, no cabe duda, porque siempre ha dejado claro que antes de cantante fue fan y sus directos están pensados desde lo que a ella le hubiese gustado ver en los conciertos de sus artistas favoritos/as.

Los aplausos del WiZink Center de Madrid demuestran que el público está lo suficientemente emocionado como para perdonárselo todo, quizás porque la gran mayoría de las personas allí presentes son tan o más pequeños/as que ella. La juventud se nota también mientras la estadounidense interpreta la siguiente canción, su potente You Should See Me In a Crown, y, a pesar de animar a que se formen pogos, no parece haber mucho revuelo entre las primeras filas.

A lo largo de la siguiente hora y media Billie hace un repaso a todo su repertorio, mezclando los temas de Whe We All Fall Asleep,... con las canciones de su primer EP, Don't Smile at Me, que contiene algunos de los éxitos favoritos de sus fans como Ocean Eyes, COPYCAT, &Burn (su colaboración con Vince Staples), idontwannabeyouanymore o bellyache. De su álbum solo se deja en el tintero 8, su especie de nana tocada con el ukelele.

La puesta en escena consiste en la proyección de unos audiovisuales que nos muestran tétricas imágenes (eso sí, con una estética lúgubre bastante pasada por agua), un juego de luces que intensifica el directo y tres músicos encargados de la parte instrumental: un batería, Billie Eilish y su hermano Finneas O'Conell que, a pesar de haber comenzado ya su carrera en solitario, secunda a su hermana con coros y modestos solos de guitarra.

Además, el también joven músico co-protagoniza uno de los momentos más potentes del show: la interpretación de i love you, donde ambos se suben a una cama colgante en un intento de llevarnos al momento en el que compusieron la canción, los dos solos en su habitación, sin más recursos que la guitarra de él y la voz de ella.

Es tanta la esperanza que tenemos puesta sobre Billie que cuando finaliza el evento no podemos evitar pensar que podría haber dado más. Cierto es que, desgraciadamente, su estado físico jugó ayer en su contra y le impidió estar al 100% a pesar de que ganas no le faltasen.

El concierto de Eilish es, sin ninguna duda, un verdadero espectáculo en el que llega incluso a jugarse la vida (casi nos da un infarto al verla de pie con la pierna inmovilizada en la cama colgante que se movía al ritmo de los pontentes graves de Bury a friend) y lo único que necesita la artista para hacer que su directo esté al mismo nivel de sus composiciones es tiempo y experiencia.

De momento, lo único que podemos hacer es brindarle todo nuestro apoyo a esta joven Kurt Cobain y darle las gracias por esa madurez y seguridad con la que su música y persona se atreven a representar esa parte de la realidad que es tan incómoda como cierta. Y hacer arte con ella.