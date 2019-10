Kylie Minogue, tras los pasos de Calvin Harris

En el año 2007, la estrella de Kylie Minogue brillaba en lo más alto y Calvin Harris acababa de lanzar su primer álbum de estudio, I created disco, con el que intentaba hacerse un hueco en la industria musical.

Una industria en la que poco a poco su labor como productor y como dj empezaba a ser reconocida. Una de las primeras artistas en colaborar con él fue la solista australiana. Junto a ella co-escribió, grabó y produjo dos canciones para el disco X: In my arms y Heart beat rock. Más de una década después, la colaboración podría repetirse.

En declaraciones para Daily Star, Kylie Minogue ha confesado que le encantaría volver a mostrar ese sonido electrónico entrando al estudio con Calvin Harris: "No trabajo con Calvin Harris desde que se convirtió en Calvin Harris. Trabajé con él cuando tenía que echar un trago antes de venir al estudio porque se sentía muy nervioso. Él todavía hacía grabaciones en su habitación".

Un recuerdo que comparte el dj escocés: "Necesité un par de copas para conocerla. Fue surrealista pero divertido". Ahora Calvin Harris alterna sus visitas al estudio de grabación donde está trabajando en sus propias producciones con sus shows en Las Vegas.

Si hay alguna colaboración Minogue-Harris en marcha se han encargado de ocultarla lo suficiente para que no nos enteremos más allá del deseo de Kylie expresado en los medios.

"Me gustaría revisitar ese sonido que tiene en su trabajo y que es alucinante. Lo hizo entonces y todavía me sigue encantando Acceptable in the eighties" explica Kylie Minogue.

El último disco de estudio de Kylie Minogue vio la luz en 2018 bajo el título de Golden. De Calvin Harris hace un par de años que no tenemos nuevo disco entre manos, Funk Wav Bounces Vol 1 (2017), aunque ha seguido publicando canciones y colaboraciones que están arrasando en las listas (Promises con Sam Smith y Giant con Rag'n'Bone Man).