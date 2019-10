La música toma las calles Episodio 9: Madrid

Un 10 de octubre de 2017 comenzamos a dar la vuelta al mundo recorriendo las ciudades que se han convertido en platós de rodaje para los vídeos musicales de las grandes estrellas.

Hemos estado en Londres, Nueva York, La Habana, París, Lisboa, Tokio, Medellín y Ciudad del Cabo. Hemos visitado cuatro de los cinco continentes y prometo que para la próxima entrega iremos a Australia de la mano de nuestros artistas favoritos. Pero para este segundo aniversario volvemos a casa, el lugar desde donde escribo estos reportajes: Madrid.

Por las calles de la capital de España hemos podido ver grandes rodajes pero también íntimas producciones. Pablo Alborán, Taxi, El Canto del Loco, Shakira, Pitbull, Juanes, Chayanne, Alessia Cara y muchos más nos han invitado a descubrir la ciudad, algunos de ellos muy cerca de LOS40 Madrid en Gran Vía 32. Prepara las maletas porque el viaje está a punto de empezar.

Pablo Alborán - Solamente tú

Sonaría pretencioso decir que puede ser la banda sonora de este reportaje pero por cuestiones laborales hago el mismo recorrido que hace el malagueño en Solamente tú.

La bulliciosa Gran Vía, la calle Preciados y la Puerta del Sol prestan sus imágenes a la romántica balada de Pablo Alborán en un videoclip en primera persona que sería imposible que se reprodujera nueve años después.

Se cuentan con los dedos de la mano los transeúntes curiosos que aquel día se giraron para ver qué, o mejor dicho, a quién grababa aquella cámara. Con la fama que tiene Pablo Alborán hoy, no podría dar 4 pasos sin que alguien le pidiera un selfie o le grabara con el teléfono.

El Canto del Loco - Eres tonto

El entonces cuarteto (antes de la salida de Jandro, el batería) presentó su disco Personas en 2008. El Canto del Loco publicaba tres vídeos entrelazados rodados en las calles de Madrid con tres protagonistas cuyas historias se entrecruzaban.

En LOS40 fuimos testigos de parte de ese rodaje cuando recorríamos la calle Preciados abarrotada de curiosos que sirvieron como fondo al capítulo 3 de la trilogía. Pero además de esta zona tan comercial, el grupo madrileño nos llevó por el Metro Ligero, la Plaza de España y el Teleférico que sobrevuela la Casa de Campo.

Un 3x1 con mucho sabor madrileño.

Pitbull - Get it started (ft. Shakira)

Los videoclips de Pitbull transcurren a tanta velocidad que resulta complicado distinguir las localizaciones del videoclip. Además de los escenarios cerrados, en Get it started podemos apreciar Madrid desde las alturas de la azotea del Círculo de Bellas Artes.

En las escenas de acción con coche por la capital podemos ver también algunas otros escenarios como la Plaza de Colón, Callao o los populares jardines de la estación de Atocha.

Taxi - Perdido en la calle

Por las mismas calles que caminó Pablo Alborán caminó la protagonista del videoclip de Taxi (antes conocidos como Melón Diesel) pero con la peculiaridad de hacerlo marcha atrás.

La Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la calle Preciados, la calle Arenal y el edificio de la ópera son algunos de los escenarios en los que la banda gibraltareña puso su cámara para la canción Perdido en la calle.

Si hacéis este recorrido en la vida real no os perdáis entre tiendas y monumentos. Un buen mapa siempre ayuda.

Juanes - Querer mejor (ft. Alessia Cara)

Es tal vez uno de los vídeos más recientes en haber sido rodados en Madrid. El colombiano Juanes rodó en la Calle Gómez de Mora, cerca de la popular taberna castiza Casa Paco, además de en la Ópera y junto a las populares Torres de Colón.

El emblemático tejado verde cierra el videoclip con el que la canadiense se estrena en español junto al de Medellín con un precioso escenario de Madrid como telón de fondo.

Chayanne - Si no estás

Durante uno de sus frecuentes viajes a España para presentar sus canciones en directo, Chayanne aprovechó para rodar en Madrid un videoclip para su canción Si no estás. Bajo la dirección de Gustavo Garzón el puertorriqueño eligió diferentes localizaciones de la capital para ilustrar su canción.

Además del corazón financiero como es la zona de Azca con su popular Torre Europa, el boricua se dejó engatusar por la noche madrileña en la zona de Sevilla donde turistas y no turistas disfrutan de la arquitectura neoclásica.

“Para mí España es como mi tierra. Aquí me siento muy a gusto y no puedo negar que también es una forma de agradecerle a mis seguidores el amor que siempre me profesan en cada concierto”.