Escucha una nueva versión de la canción tributo que R.E.M. dedicó a Kurt Cobain

Mientras R.E.M. se encontraba en el estudio de grabación ultimando el que sería su noveno álbum, Monster, Michael Stipe recibió una llamada telefónica que lo dejó completamente helado: Kurt Cobain había muerto.

Fue en 1994, y para aquel entonces, los líderes de R.E.M. y de Nirvana ya tenían una poderosa amistad que los unía. Se hecho, Stipe era el padrino de la hija de Cobian, Frances Bean.

Por eso, la noticia le golpeó con tanta fuerza que necesitó poner su angustia en la canción Let me in, uno de los temas más escalofriantes y dolorosos del grupo. Ahora que Monster cumple 25 años, R.E.M. ha remezclado la canción, y publicado un nuevo vídeo creado por el animador Nir Ben Jacob.

"Fue un momento catastrófico y devastador para nosotros, para todos", recuerda Stipe. “Pero la canción y la forma en que fue grabada responden exactamente a ese momento, y lo que sentimos al haber tenido a alguien tan cercano a nosotros, y a quien admiramos tanto como admiramos a Kurt. Fue horrible".

R.E.M. - Let Me In (Remix)

La semana pasada, Michael Stipe lanzó su primer sencillo en solitario: Your Capricious Soul.

La estrecha relación entre R.E.M. y Nirvana

Kurt Cobain admiraba mucho la música de los de Athens, y aparte de incluirlos dentro de esa famosa lista hecha a puño y letra con sus discos y bandas que lo marcaron, cuando lo encontraron muerto, estaba puesto en el reproductor el Automatic for The People, último disco de la banda de Stipe en aquel entonces.

Cobain, que siempre tuvo un conflicto existencial para lidiar con la fama, admiraba cómo lo hacía R.E.M y, en la década de los 90, hablaba así en la revista Rolling Stone: “No sé cómo hacen lo que hacen, ellos son los mejores, han tratado con su éxito como santos, y siguen haciendo gran música”.

Kurt Cobain, en los MTV Video Music Awards de 1993. / Vinnie Zuffante/Getty Images

Stipe, después del suicidio, quedó perplejo, como muchos fans alrededor de todo el mundo, pero él particularmente por lo que habían vivido juntos. Acto seguido, fue cuando creó el tema Let Me In. “Le escribí la canción después de que se suicidó, justo a la mitad de las sesiones de Monster. La letra hablaba de mí mismo hablando por teléfono con él, tratando desesperadamente de sacarlo del estado mental en el que se encontraba, del modo más fraternal posible. Quería expresarle que no necesitaba sentirse presionado por todo el entorno y que saldría adelante”, dijo muy dolido el cantante de R.E.M.