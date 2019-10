Dani Martín: Esto es todo lo que creemos saber sobre su nuevo disco

El cuarto álbum en solitario de Dani Martín ya está listo. No lo digo yo, lo dice el propio protagonista que a través de sus redes sociales ha dejado toda una declaración de intenciones sobre lo que este nuevo proyecto musical va a representar en su carrera.

"He hecho el disco más YO de mi vida, para mi, el mejor, es muy nosotros, es muy la gira anterior, está lleno de energía, de vida, de sonrisa, de gamberrismo, de ilusiones, de miedos y de mentira. Os echo mucho de menos, viene un momento divertido! Gracias por querer jugar" tuiteaba el músico.

Una nueva pista que guardamos en el almacén de las cosas que creemos saber sobre el nuevo disco del madrileño. Y es que en los últimos meses el intérprete ha ido soltando pequeñas píldoras que nos pueden dar información sobre lo que nos espera si es que todo no es mentira...

He hecho el disco más YO de mi vida, para mi, el mejor, es muy nosotros, es muy la gira anterior, está lleno de energía, de vida, de sonrisa, de gamberrismo, de ilusiones, de miedos y de mentira 🤥! Os echo mucho de menos, viene un momento divertido! Gracias por querer jugar 😊❤️ — Dani Martín (@_danielmartin_) October 13, 2019

Nombre del disco y fecha de lanzamiento

Desde febrero Dani Martín repite como si de un mantra se tratara la frase "Lo que me dé la gana". Bajo esa premisa eentró por primera vez en el estudio allá por el mes de febrero y hoy mismo ha dado vida a una playlist llamada LQMDLG en el que ha recopilado 10 canciones "con mensaje".

Parece lógico que Lo que me dé la gana (o Lo que me da la gana) será el sucesor de La montaña rusa y según él mismo desveló no vamos a tener que esperar mucho para disfrutarlo.

Tras dos años de composición y aproximadamente medio año de grabación, su cuarto proyecto musical como solista llegará en marzo de 2020. Él mismo fue el que se encargó de soltar el bombazo.

Me contradigo mucho! Digo muchas mentiras 🤥 vaya usted a saber! No me crean https://t.co/O7XsIxbcfi — Dani Martín (@_danielmartin_) October 5, 2019

Pero tranquilxs porque cuando dije que no íbamos a tener que esperar mucho no me refería a casi medio año más. El primer sencillo de LQMDLG sería Todo es mentira, un título del que Dani Martín comenzó a hablar allá por el mes de abril: "Oh shit F##k you! Pero que nadie se entereeee de que aquí todo es mentira". Y su estreno está previsto para diciembre en sus propias palabras. Excepto que todo sea mentira.

Otras canciones y colaboraciones

Gracias a una seguidora que le escribió una carta al solista pudimos saber que en este disco habrá una canción que se llame Julia. Y no sólo eso. La estrategia promocional del vocalista y compositor ha sido recibir miles de cartas de sus seguidores que ha contestado con fotos firmadas y con una pista oculta secreta en forma de juego para adivinar otra de las canciones del álbum.

Si jugamos al juego que Dani Martín nos propone con su última playlist creemos que LQMDLG tendría 10 canciones que han sido mezcladas por Andrew Scheps y que encierran alguna colaboración. Eso y que le encanta la variedad y la diversidad musical.

Habrá que esperar para confirmarlo y ver si entre las canciones está la colaboración con Aitana que dejaron caer hace unos meses fotografiándose juntos en el estudio de grabación o formará parte del proyecto de la solista.