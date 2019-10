Shakira actuará en la ceremonia de clausura de la Copa Davis

El regreso musical de Shakira a los escenarios ya tiene fecha y lugar. Gerard Piqué, pareja de la cantante colombiana y organizador de la final de la Copa Davis en Madrid ha desvelado que la intérprete será la protagonista de la ceremonia de clausura.

El futbolista ha entrado con fuerza en distintos negocios uno de los cuales es el tenis. Y como organizador de la gran final por países en este deporte ha preparado una gran semana en la capital. Entre el 18 y el 24 de noviembre se medirán los mejores tenistas del mundo.

El evento no podía pasar desapercibido y contará con una ceremonia inaugural y una de clausura que protagonizaran grandes estrellas internacionales de la música.

En su visita al programa La Resistencia de Movistar, Piqué desveló que Shakira sería la encargada del concierto que se podrá ver en la ceremonia de clausura. El anuncio de los artistas que estarán en la apertura de la Copa Davis llegará en los próximos días.

La colombiana volverá así a actuar en Madrid tras el paso de su gira El Dorado en verano de 2018. Su actuación será vista por millones de personas en todo el mundo y le servirá como prueba de fuego a su esperadísima participación en el descanso de la Super Bowl.

Allí compartirá protagonismo con Jennifer Lopez quien recientemente acaba de estrenar un nuevo single: Baila Conmigo. ¿Qué nos tendrá preparado Shakira para la Copa Davis y para la Super Bowl?

El remix de Tutu

Hace unos días la intérprete de Barranquilla sorprendió versionando Tutu de Camilo y Pedro Capó: "No me puedo sacar esta canción de la cabeza! I can’t get this song out of my head!"

Una dedicatoria que llegó directamente al responsable de la canción: "Si le dijeran al Camilo de 7 años que cantaba Inevitable en el patio de su casa en Montería que Shakira va a subir un video cantando su canción casi 20 años después... no les creería. Mi corazón sigue sin poder creerlo" escribió Camilo en sus redes sociales.

Una semana después, el remix de la canción con la participación de Shakira es todo un hecho y su estreno se producirá en la madrugada del martes 15 al miércoles 16.