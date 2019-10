Sia y Maddie Ziegler, ¿volverán a unir sus fuerzas?

La relación entre la música de Sia y Maddie Ziegler parece que nunca se va a detener. Una colaboración que va más alla de cualquier expresión artística y que casi se ha convertido en un alter ego.

Su relación comenzó en el año 2013 y desde entonces el mundo asiste fascinado a la relación musical y audiovisutal entre las canciones de Sia y la carrera de Maddie Ziegler.

Algunos medios llegaron incluso a cuestionar la sobreexposición que podría sufrir esta niña como recurso ante el intento de Sia de evitar su exposición: "Consulto con Maddie cada semana si esto es lo que quiere hacer, y le aseguro que si alguna vez quiere dejarlo, lo dejaremos. Esta es una conversación que todos deberíamos estar teniendo, no solo yo sino también todos los directores, padres de niños actores y agentes con sus hijos, clientes o niños al cargo".

Maddie Ziegler parece estar encantada de la popularidad que ha alcanzado prestando sus movimientos a canciones como Chandelier, Elastic heart, Cheap thrills, The Greatest y No new friends.

Esta es su última colaboración aunque estrictamente hablando no es una colaboración de Sia y Maddie sino de LSD y Maddie. Si nos referimos a ambas artistas, su última colaboración fue Rainbow, una canción en la que Sia prestó su voz para la banda sonora de la película Mi pequeño pony y en la que ha volvió a contar con la colaboración de la joven bailarina, influencer y actriz.

Hay que recordar que esta canción fue lanzada originalmente en septiembre de 2017.

Llevamos un tiempo sin canciones nuevas de Sia (aunque sí de su supergrupo LSD junto a Diplo y Labrinth) y esperamos que muy pronto la espera llegue a su fin.

A finales de 2018 Sia anunció que estaba trabajando en un nuevo disco que publicaría en este 2019. Sin embargo nunca precisó si se trataba de un nuevo proyecto en solitario o de su nueva aventura con dos de los productores de moda.