Katy Perry lanza nuevo single este miércoles: ‘Harleys in Hawaii’

Katy Perry dio la bienvenida a su nueva etapa musical el pasado mayo, cuando lanzó Never Really Over, el primer single de su próximo álbum. La canción, donde la californiana volvía al sonido pop que la llevó al estrellato, suma más de 100 millones de reproducciones en Youtube.

En agosto, para alegría de sus seguidores y seguidoras, la artista sorprendió con Small Talk, otro tema cien por cien pop cuyo divertido videoclip protagonizado por su perrito salió un mes después.

Pues bien, estamos de celebración, porque este miércoles, 16 de octubre, por fin escucharemos el tercer single de esta nueva era de Katy: Harleys in Hawaii. Ha sido la propia cantante quien ha dado el anuncio a través de sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram #HarleysInHawaii 10.16.19 🌺 Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 14 Oct, 2019 a las 8:01 PDT

Además, lo ha hecho con la imagen del single, ¡donde aparece impresionante subida a una moto! Vestida con un look súper sesentero, con estampados florarles y una diadema que sujeta su larga melena rubia, Katy Perry es la protagonista de la imagen. ¿El fondo? Rosa con hojas de palmeras.

Parece que esta estética retro que protagoniza la portada de Harleys In Hawaii puede tener algo que ver con la imagen de esta nueva era de Perry. La cantante, que en sus primeros discos lucía como una auténtica pin up, ahora ha optado por una estética mucho más Fiebre del sábado noche.

Para conseguir esta estética de los sesenta, en otra de las últimas publicaciones de Perry, aparece vestida con un vestido de una diseñadora española: nada más y nada menos que de María Escoté.

La californiana escogió este vestido para la portada del vinilo de sus dos singles Never Really Over y Small Talk. ¡Todo muy retro!

Tendremos que esperar al miércoles para escuchar la nueva canción de Perry. ¿Será un homenaje a aquel pop estadounidense de los sesenta?