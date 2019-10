Matrix ficha a uno de los protagonistas de ‘Como conocí a vuestra madre’ para su cuarta parte

Si hace poco confirmábamos que la hasta ahora trilogía de Matrix sumaría una cuarta parte a la historia, volvemos con nueva información sobre la continuación de la distopía que revolucionó el cine de ciencia ficción; al reparto donde ya figuran Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss (quienes volverán a dar vida a Neo y Trinity) se une Neil Patrick Harris, el actor conocido por su papel en la serie Cómo conocí a vuestra madre, donde interpretaba a Barney Stinson.

Así lo anunciaba el portal Variety, que también subraya la presencia Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) como uno de los protagonistas. Aunque aún se desconoce el personaje concreto que encarnará este actor, al que pudimos ver convertido en el villano Manta Negra de la historia del superhéroe acuático, algunas teorías apuntan a que podría convertirse en la versión joven de Morfeo. Y es que, según este medio especializado, el equipo también anda en busca de intérpretes que den vida al elegido y resto de la tripulación en una etapa vital anterior a aquella en la que les conocimos por primera vez.

Además de su aclamada interpretación en How I Met Your Mother, Neil Patrick Harris ha participado en otros proyectos cinematográficos como Perdida o Una serie de catastróficas desdichas. Sin embargo, no cabe duda de que esta nueva oportunidad que le brinda Warner Bros puede suponer un paso más en su carrera.

Otro de los nombres que repite en la cuarta entrega de Matrix es el de Lana Wachowski, que se encargará de dirigir el film esta vez en solitario debido a la ausencia de su hermana Lily en el proyecto. "Lana es una verdadera visionaria, una cineasta creativa singular y original, y estamos encantados de que escriba, dirija y produzca este nuevo capítulo en el universo de 'Matrix", aseguraba el presidente de la compañía estadounidense de entretenimiento.

Actualmente, Wachowski se encuentra inmersa en el proceso de escritura del guion, tarea que comparte con Aleksandar Hemon y David Mitchell; tampoco está sola en la producción, donde trabajará codo a codo con Grant Hill. Se espera que la película comience a rodarse el próximo 2020.