Hace unos días, Camilo agradecía notablemente emocionado a Shakira el haber versionado su canción en redes sociales. Acompañando su pequeña cover, la colombiana escribió "No me puedo sacar esta canción de mi cabeza!". Y ahora entendemos por qué:

De homenaje viral a canción oficial: Así suena el remix de ‘Tutu’ con Shakira

Shakira se ha unido por sorpresa al éxito del colombiano y Pedro Capó en forma de Remix. Camilo, que no se pudo creer cuando la cantante subió el vídeo cantando, parece seguir en una nube: "Que nadie me pellizque, por si las moscas... No vaya a ser que esté soñando".

La participación de la colombiana le da un toque fresco al tema, dispuesto a darle una nueva vida tras haber estado triunfando desde que salió hace ya dos meses. El efecto, sin embargo, sigue siendo el mismo: El "no hay nadie como tutu" sigue pegándose como en la primera escucha.

Shakira, por su parte, se lo ha tomado como un regalo a sus fans. Cuando se encargó de anunciar el remix, lo hizo aludiendo a sus seguidores. "Ustedes lo pidieron y lo que tienen de mí, lo tienen", declaró la intérprete de El Dorado.

Un single que sigue poniendo en el foco a la artista, que sigue calentando motores para el que seguramente sea uno de los eventos más importantes de su carrera, el espectáculo de medio tiempo de la Super Bowl. Ahora, sus fans podrán calmar las ganas de saber qué hará junto a Jennifer López en Miami a ritmo de Tutu.