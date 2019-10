Blas Cantó confirma que llevará a Eurovisión 2020 una canción en castellano

Novedades en la candidatura española para la 65ª edición del Festival de Eurovisión. En una entrevista para LOS40, Blas Cantó ha desvelado que la canción con la que representará a España será íntegramente en castellano.

Preguntado por el tipo de tema que llevará a Róterdam el próximo 12 de mayo, el artista ha dicho lo siguiente: "Yo soy In Your Bed y también Él No Soy Yo, pero tengo claro que en estos momentos de mi carrera el idioma que me define es el castellano y así es como será mi canción para representar a España en Eurovisión".

Estos últimos días, los usuarios de Twitter han compartido con el propio artista algunas ideas, recomendaciones que Blas ha teniendo en cuenta, aunque todo parece indicar que su candidatura está más que decidida: "Hay mucha diversidad de comentarios en Internet. Algunos quieren que vayamos en español, otros en inglés.. ¡Hasta me han propuesto que lleve alguna frase en francés! Aunque yo apuesto por ir en mi idioma".

Blas Cantó también nos ha contado que ya ha recibido el apoyo de muchos artistas, incluidos algunos rostros eurovisivos. "Me ha escrito Edurne, Soraya, Miki, Alfred, Pastora Soler, Manel Navarro, Lucía Pérez y hasta Serafin Zubiri. La verdad es que me siento muy querido, me están dando mucho amor y eso se agradece".

La bio de Blas Cantó

Blas Cantó (Ricote, Murcia, 26 de octubre de 1991) es todo un fenómeno en el presente de la música pop hispana. Artista versátil, perfeccionista, y con un magnífico directo avalado por su larga trayectoria musical a pesar de su juventud, cuenta con un exitoso disco en solitario en el mercado, Complicado, lanzado en 2018, y cuatro con la boy band Auryn, el grupo vocal juvenil más importante de la historia del pop en España. Auryn vendió 140.000 copias de discos, fue Mejor Artista Español en los MTV Europe Music Awards y realizó giras internacionales.

Artista vocacional desde muy pequeño, a los cuatro años Blas Cantó comenzó a tomar clases en la escuela de música y se adentró en el piano y la trompeta, aunque siempre fue más feliz experimentando con su instrumento favorito, su versátil voz, en la que destacan sus brillantes agudos.

Su sueño por participar en el Festival de Eurovisión se remonta a su adolescencia. En 2004 fue finalista de Eurojunior, programa de TVE para elegir al representante español en Eurovisión en el certamen. Años después, ya en Madrid y en busca de nuevos horizontes, le surge la posibilidad de formar parte de Auryn, que también intentó ir a Eurovisión en 2011.

Blas Cantó lanzó en septiembre de 2018 su primer álbum en solitario, Complicado, un disco que muestra la verdadera personalidad del joven murciano, en el que afronta los más diversos estilos y pone en cada uno de ellos un sello propio. Un trabajo, además, en el que se estrenó como autor junto a maestros y amigos en un disco de puro pop lleno de sorpresas.