Bebe Rexha - You can't stop the girl [2019]

Con un videoclip rodado íntegramente en Los Ángeles (son inconfundibles las vistas del downtown) al comienzo y al final, Bebe Rexha ha presentado su propuesta audiovisual para su nuevo sencillo: You can't stop the girl.

Se trata de la canción central de la banda sonora original de la película Maléfica: Maestra del mal, la secuela de la historia con la que Disney intentó narrar La bella durmiente pero desde otro punto de vista.

Bebe Rexha recoge así el testigo de Lana del Rey que cantó Once upon a time en la primera entrega. La cantante estadounidense da vida a You Can’t Stop The Girl, una balada llena de girl power ya que nada puede parar la guerra entre los personajes de Angelina Jolie y Michelle Pfeiffer, donde la princesa Aurora (Elle Fanning) se encuentra en medio.

“You can’t stop the girl. They’re tryna take your voices, they’re tryna make our choices so we scream loud” (No puedes parar a la chica. Ellos intentarán parar nuestras voces, intentarán parar nuestras decisiones, entonces gritaremos), dice la canción.

El lanzamiento de la canción llega apenas un par de días antes del estreno en la gran pantalla de la película. De Bebe Rexha hemos podido disfrutar varias canciones a lo largo de este 2019 tanto de su propia cosecha como en colaboraciones.

Si terminó 2018 con I'm a mess, en 2019 nos ha deleitado con Last hurrah, Say my name (con David Guetta y J Balvin), Call you mine (con The Chainsmokers), Harder (con Jax Jones) o Not 20 Anymore, la última hasta hoy, que publicó el pasado 30 de agosto y que es una oda a los 30.