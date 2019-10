David Guetta: Este es el cariñoso gesto que ha tenido con un niño enfermo

Como publican los padres de Izán en la cuenta de Instagram La sonrisa de Izan, quizá para muchos el gesto de David Guetta pueda ser innecesario pero para el pequeño es un gesto de lo más cariñoso que renueva las fuerzas para seguir luchando contra una enfermedad rara.

Izan sufre síndome de angelman un trastorno genético que causa discapacidades del desarrollo y problemas neurológicos entre otros síntomas. Una enfermedad rara que sufre uno de cada 20.000 niños. En la vida de Izan la música de David Guetta ha tenido un papel casi vital.

"Para izan, David Guetta ha sido desde pequeño su ídolo , y nos ha ido acompañado sin saberlo en momentos duros pero también graciosos. En momento de pruebas o ingresos en hospitales , cuando izan no podia trabajar más en sus terapias, o simplemente cuando no podía dormir y se relajaba al son de #titanium , aunque eso supusiera pedir perdón al vecindario por si en algún momento disparo el volumen a altas horas de la madrugada. Se ha convertido sin saberlo en alguien que gracias a su música forma parte de nuestras vidas y sobre todo motiva algo en izan que no sabemos que es. Siempre se ha dicho que la música enriquece el alma y quizás es lo que le ocurra a izan. Con sus videos ha echo abdominales, doblado su tronco, subido escaleras, posado en fotos, cortes de pelo en peluquería y fomento de expresiones cuando nos pide "más, más, mas" explican sus familiares.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de la sonrisa de izan (@lasonrisadeizan) el 7 Oct, 2019 a las 12:19 PDT

La noticia llegó hasta oídos de David Guetta en Ibiza que ha querido dedicarle este cariñoso gesto que, como dicen en su post de Instagram, ha erizado la piel del joven.

“Hola Izan, soy David Guetta. Espero que estés bien y que sigas sonriendo con mi música. Un beso enorme”. Para un niño de 8 años esto es un recuerdo inolvidable.

Muy pronto este pequeño podrá disfrutar de nueva música de su ídolo ya que entre sesión y sesión en Ibiza, David Guetta está trabajando duro en su estudio para dar forma a un nuevo sonido en colaboración con Morten.

"Una de las nuevas canciones que he hecho con Morten parece rave pero más sexy, y las letras tienen un estilo muy Lana del Rey. Algo flipante. Es algo realmente fresco y nuevo y estoy muy emocionado con mi nuevo sonido. Los djs a los que se lo he puesto también están emocionados. No he estado tan emocionado con la música electrónica desde hace tiempo".