Miki tiene todo preparado para el inicio de su primera gira

Siendo uno de los primeros de OT2018 que ha sacado un álbum completo en tiempo récord, no era de extrañar que Miki Núñez nos sorprendiese con una gira por todo el país. La Gira Amuza abre este próximo 25 de octubre en Pamplona, y lo hará con buenas noticias.

Y es que Miki ha conseguido nada más y nada menos que tres soldouts antes de empezarla: Uno en Girona y dos en Barcelona, uno en su primera parada y otro en el fin de gira, que será en mayo de 2020. Sin embargo, serán fans de Navarra los primeros en ver cómo se las gasta el intérprete de Celébrate sobre el escenario.

Me acaban de decir que estos días ha habido una alud de ventas de entradas. Así que, ÚLTIMAS ENTRADAS en varias ciudades! https://t.co/Y9GEcZxl0W — Miki (@mikiot2018) 28 de septiembre de 2019

Nosotros ya le preguntamos cuando vino a los estudios de LOS40 sobre su gira, y su respuesta no puede ser más reveladora: "Lo más importante es que vengan con calzado y ropa cómoda porque no hay "stop", no se para en ningún momento. Es todo el rato bailar, las canciones están llevadas al terreno del directo, y se van a encontrar un concierto donde si se lo pasan la mitad de bien que yo, estarán súper contentos". Y es que Amuza es un disco pensado para el directo, y canciones como Eterno Verano o la nueva versión de Nadie Se Salva dan fe de ello.

De este modo, Miki ya nos adelantó que pretenderá que sus shows serán una auténtica fiesta para todos, en las que no faltarán bailes, risas, y sobre todo, música. Y es que con unos amigos como La Pegatina o Nil Moliner, nadie duda de que el catalán pueda hacer sobre el escenario en cuanto a montar una fiesta sobre el escenario.

Además, irá arropado por La Daltong Band, la banda con la que Miki ya cantaba antes de OT y con la que ha crecido en su carrera y en su vida. Una química que el público recibirá al instante en un concierto que no dejará que nadie se quede quieto. ¿Aun no tienes tus entradas? Encuentra aquí tu ciudad y hazte con la tuya.