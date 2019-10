Robbie Williams presenta su disco navideño: The Christmas present

El primer disco navideño de toda su discografía. Así define Robbie Williams The Christmas present, su nuevo álbum de estudio que se pondrá a la venta el próximo 22 de noviembre.

Después de 11 discos de estudio, el niño travieso del pop británico nos presenta por primera vez su espíritu navideño musical recopilado en 28 canciones divididas en un doble CD: la navidad pasada y la navidad futura.

Clásicos del género como Let it snow, let it snow, let it snow se darán la mano con nuevas interpretaciones de la cosecha de Robbie Williams. Para The Christmas present ha contado con la colaboración de Guy Chambers, su habitual colaborador, y ha sido escrito y grabado entre Londres, Stoke-on-Trent, Los Ángeles y Vancouver ya que contiene colaboraciones con estrellas internacionales como Jamie Cullum, Helene Fischer, Rod Stewart, Bryan Adams y Tyson Fury.

"Estoy tan emocionado con mi primer álbum navideño... he hecho mucho en mi carrera, pero publicar este disco es un sueño hecho realidad. Además hacerlo ha sido muy divertido y estoy deseando que todo el mundo pueda escucharlo" ha confesado el solista.

The Christmas present será editado en formato vinilo y casette además de en diferentes ediciones deluxe con un libreto de 12 páginas, camiseta, un calendario de adviento y canciones extra.

Aquellos que reserven el disco antes del 4 de noviembre tendrán acceso a la fiesta navideña que Robbie Williams quiere preparar en Londres el próximo 16 de diciembre en el SSE Arena de Wembley.

Este es el listado de canciones de The Christmas Present.

Disco 1: Christmas Past

1. Winter Wonderland

2. Merry Xmas Everybody (feat. Jamie Cullum)

3. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!

4. The Christmas Song (Chestnuts roasting on an open fire)

5. Christmas Lullaby

6. Rudolph

7. Yeah! It’s Christmas

8. It’s A Wonderful Life (feat. Poppa Pete)

9. Let’s Not Go Shopping

10. Santa Baby(feat. Helene Fischer)

11. Best Christmas Ever

12. One Last Christmas

13. Coco’s Christmas Lullaby

Disco 2: Christmas Future

14. Time For Change

15. Idlewild

16. Darkest Night

17. Fairytales (feat. Rod Stewart)

18. Christmas (Baby Please Come Home) (feat. Bryan Adams)

19. Bad Sharon (feat. Tyson Fury)

20. Happy Birthday Jesus Christ

21. New Year’s Day

22. Snowflakes

23. Home

24. Soul Transmission

25. I Believe in Father Christmas

26. Not Christmas

27. Merry Kissmas

28. It Takes Two (feat. Rod Stewart)